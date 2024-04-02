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MLB／楚奧特雙響砲助天使力克馬林魚 第二轟創本季最遠

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特(中)。 路透
楚奧特(中)。 路透

天使隊今天靠著「神鱒」楚奧特（Mike Trout）單場雙響砲，其中一發飛行距離達473英尺，幫助天使以7：4擊敗馬林魚隊，收下2連勝。

馬林魚一局下就得到4分，不過天使2局上先追1分，4局上楚奧特轟出陽春砲。6局上靠著薛耶爾（Nolan Schanuel）和楚奧特背靠背全壘打，追平戰局，其中楚奧特這轟距離473英尺，超越藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）紀錄，成為本季飛行距離最遠的全壘打。

8局上馬林魚投手史考特（Tanner Scott）連丟3個保送，形成無人出局滿壘，結果天使只攻下1分，不過9局上天使再添2分，終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）也關門成功。

楚奧特全場4打數2安打，包含2轟2打點，選到1次保送。他受訪時談到擊出超大號全壘打，「這可能是我打過最好的一球，就像是擊中桶子。我只想找回自己，今天終於找回那種感覺。」

Mike Trout 天使 馬林魚

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