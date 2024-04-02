MLB／大谷翔平忍笑比賽不敵山本由伸 官網：找到弱點了
「大谷翔平vs.山本由伸」誰會勝出？這要看比的是什麼。道奇隊官方X今天貼出兩人面對面互送稱讚的影片，看誰能忍住不笑，毫無意外，大谷翔平成為先笑出來的那個人，輸掉了這場比賽。
道奇貼出這則有趣的影片，兩位日籍球星面對面相視而坐，大谷邊模擬山本的投球動作，邊稱讚他的投球動作很好看又很酷，山本則是稱讚大谷總是親切對待自己。
大谷接續浮誇的反應，手比著山本的臉，閉著眼睛卻說山本擁有一張帥氣的臉蛋，山本回應前輩，「我覺得你更帥」，大谷深呼吸、目光飄向其他地方，忍了超過20秒，卻在目光回到山本時還是笑出聲來。
山本一臉無奈，「他看到我的臉就笑了啊！」大谷念起學弟，「你就是故意想要讓我笑啊！」大聯盟官網則是寫道：「結果出爐，我們發現了大谷翔平也有不擅長的事。」
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