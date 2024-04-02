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MLB／鄧愷威大聯盟登板 投3局失3分

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
鄧愷威。 截圖自鄧愷威IG
鄧愷威。 截圖自鄧愷威IG

25歲旅美投手鄧愷威昨天上演大聯盟初登板，成為巨人隊史首位亮相的台灣球員，對教士隊之戰中繼3局失3分，賽後坦言有點興奮，導致3局下表現受到影響，但也開心完成棒球生涯最大夢想

巨人作客聖地牙哥，昨對教士進行4連戰最後一戰，鄧愷威升上大聯盟第3天，首次獲得出賽機會，成為第17位登上大聯盟的台灣球員；值得一提的是，鄧愷威完成生涯首次投球任務後，教士王牌投手達比修有致贈手套，讓他相當驚喜，直言達比修本來就是崇拜的偶像。

巨人先發投手傑夫瑞斯只投兩局失9分退場，鄧愷威第2局開始熱身、3局下接替投球，面對9名打者被揮出3支安打，還出現3次保送，失3分全是自責分，投了40球才結束這半局。

鄧愷威歷經震撼教育後，4、5局下只被揮出1支安打，用68球投完3局任務，被揮4安、保送3次，也投出4次三振，失3分無關勝敗，巨人終場4：13落敗；總教練梅爾文賽後表示，當時希望鄧愷威趕快回穩，一度考慮提前換投，他在後兩局變得更有自信。

這場比賽共有4名亞洲球員亮相，包括巨人開路先鋒李政厚、教士游擊手金河成和中繼投手松井裕樹，寫下罕見紀錄。

巨人本季第1個系列賽2勝2勝，今天轉戰洛杉磯對道奇隊展開3連戰，鄧愷威是否有機會對決大谷翔平，成為國內球迷最期待的焦點。

夢想 教練 連戰

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