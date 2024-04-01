桌球／WTT支線賽 李昱諄挺進女單冠軍戰

台灣桌球女將李昱諄今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）奧托切克支線賽女單4強戰，以11比8、12比10、11比3擊敗台灣隊友簡彤娟，晉級女單冠軍戰。

總獎金2萬2500美金（約新台幣72萬元）的WTT奧托切克（Otocec）支線賽，在斯洛維尼雅舉行，世界排名第58名的台灣女將李昱諄，本次在女單賽場一路過關斬將，前役更以局數3比1力退60歲的華裔盧森堡老將倪夏蓮，挺進女單4強戰，迎戰世界排名第77名的台灣隊友簡彤娟。

這場女單4強的「台灣內戰」，首局李昱諄一開始陷入落後，不過後來居上，在6比8落後時，連得5分先馳得點。次局李昱諄同樣上演逆轉秀，即便一度以5分落後，但隨即連得7分超前，在化解簡彤娟1個局點情況下，以12比10取得聽牌優勢。

進入第3局，李昱諄開局即以5比1領先，並不斷擴大領先差距，最後順利以11比3鎖定勝利，搶下女單冠軍戰門票，下一戰將與世界排名第131名的韓國16歲小將朴架泫（音譯，PARK Gahyeon）爭奪冠軍。

另外，在男單的部分，世界排名第95名的21歲小將馮翊新，在4強戰面對世界排名第44名韓國選手趙大成，可惜以3比11、7比11、11比8、7比11吞敗，無緣晉級男單冠軍戰。