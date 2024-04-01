快訊

就「這兩家」上市公司敢沒交年報 恐面臨下市危機

新北29歲男陽台等朋友疑失足 5樓墜落頭部重創送醫不治

桌球／WTT支線賽 李昱諄挺進女單冠軍戰

中央社／ 台北1日電
鄭怡靜（左）/李昱諄。 新華社
鄭怡靜（左）/李昱諄。 新華社

台灣桌球女將李昱諄今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）奧托切克支線賽女單4強戰，以11比8、12比10、11比3擊敗台灣隊友簡彤娟，晉級女單冠軍戰。

總獎金2萬2500美金（約新台幣72萬元）的WTT奧托切克（Otocec）支線賽，在斯洛維尼雅舉行，世界排名第58名的台灣女將李昱諄，本次在女單賽場一路過關斬將，前役更以局數3比1力退60歲的華裔盧森堡老將倪夏蓮，挺進女單4強戰，迎戰世界排名第77名的台灣隊友簡彤娟。

這場女單4強的「台灣內戰」，首局李昱諄一開始陷入落後，不過後來居上，在6比8落後時，連得5分先馳得點。次局李昱諄同樣上演逆轉秀，即便一度以5分落後，但隨即連得7分超前，在化解簡彤娟1個局點情況下，以12比10取得聽牌優勢。

進入第3局，李昱諄開局即以5比1領先，並不斷擴大領先差距，最後順利以11比3鎖定勝利，搶下女單冠軍戰門票，下一戰將與世界排名第131名的韓國16歲小將朴架泫（音譯，PARK Gahyeon）爭奪冠軍。

另外，在男單的部分，世界排名第95名的21歲小將馮翊新，在4強戰面對世界排名第44名韓國選手趙大成，可惜以3比11、7比11、11比8、7比11吞敗，無緣晉級男單冠軍戰。

大聯盟 桌球

延伸閱讀

謝國城少棒／桃園龜山奪冠 6月赴韓拚威廉波特門票

西班牙羽賽／周天成、王子維無緣男單冠軍戰

桌球／林昀儒重回世界第6 鄭怡靜與李昱諄女雙登第3

桌球／大滿貫新加坡站摘銀 鄭怡靜／李昱諄創本季最佳

相關新聞

MLB／鄧愷威初登板後收大禮 見偶像達比修有還獲贈手套

25歲旅美投手鄧愷威今天上演大聯盟初登板，成為巨人隊史首位亮相的台灣球員，賽後更是收到相當驚喜的禮物，教士隊日籍球星達比...

MLB／鄧愷威向王建民和陳偉殷看齊 韓媒好奇問兵役問題

效力巨人隊的旅美好手鄧愷威登上大聯盟，與南韓強打李政厚同隊，南韓媒體也對他感到好奇，並詢問台灣兵役制度，特別撰文報導。 韓媒《MK SPORTS》詢問鄧愷威，「對台灣球員來說，兵役是否是一股嚴重

MLB／大谷翔平4支1仍未開轟 明天首戰季前開出7億美元的巨人

道奇隊今天在洛杉磯主場對紅雀隊進行4連戰最後一戰，大谷翔平4打數揮出1支安打、吞下兩次三振，開季前6戰未有全壘打，道奇8...

桌球／WTT支線賽 李昱諄挺進女單冠軍戰

台灣桌球女將李昱諄今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）奧托切克支線賽女單4強戰，以11比8、12比10、11比3擊敗台灣隊...

MLB／慘敗兩場後開會 天使德特默斯好投終於助隊首勝

天使在開季前兩戰失掉24分，其中兩戰總得分7比24，比對手少了17分，創隊史最慘紀錄，天使隊在昨日賽後也開啟團隊會議。今天再次迎戰金鶯，新秀投手德特默斯（Reid Detmers）展現實力主投5局僅失

MLB／「完成17年來的夢想」鄧愷威用三國語言感謝支持者

效力巨人隊的旅美好手鄧愷威今天迎來大聯盟初登板，對決教士隊主投3局失3分，他賽後更收到對手達比修有一份大禮，他也在個人IG發文感謝。 現年25歲的鄧愷威2017年以50萬美元簽約金，與雙城隊簽約

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。