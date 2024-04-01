MLB／慘敗兩場後開會 天使德特默斯好投終於助隊首勝

天使在開季前兩戰失掉24分，其中兩戰總得分7比24，比對手少了17分，創隊史最慘紀錄，天使隊在昨日賽後也開啟團隊會議。今天再次迎戰金鶯，新秀投手德特默斯（Reid Detmers）展現實力主投5局僅失一分，加上瓦德（Taylor Ward） 首局就敲出本賽季首轟的兩分砲，隨後上來的投手索利安諾（José Soriano）和埃斯泰維茲（Carlos Estévez）順利守成，幫助球隊以4比1擊敗金鶯，結束前兩戰的慘敗。此戰也是天使隊新任總教練華盛頓（Ron Washington）自2014年以來在大聯盟的首場勝利。

首局天使靠著四棒瓦德的兩分砲，為球隊先馳得點，第二局天使攻勢再起內托（Zach Neto）擊出左外野方向安打，為天使取得第三分，接著靠著補逸取得4：0領先，下個半局金鷹立刻有所回應，滿壘情況下，亨德森 (Gunnar Henderson)選到四壞球保送擠回一分，但隨後德特默斯回穩沒再掉分，他今天表現出色，僅被打出兩支安打，奪下7次三振。

Taylor Ward first HOME RUN of 2024 😤@Angels l #RepTheHalo pic.twitter.com/Jaa4OlwcLk — Bally Sports West (@BallySportWest) 2024年3月30日

今天替球隊拿下賽季首勝的德特默斯表示，「贏球的感覺很好，顯然我們需要這場勝利，過去兩場比賽我們沒有打出最好的表現。」

總教練華盛頓在賽後談及德特默斯今天表現時說道，「德特默斯給了我們一個非常重要的開始。他的表現對我們來說非常關鍵。」