MLB／冒雨力挺鄧愷威 台灣球迷喊話：酸民退散

台灣旅美棒球好手鄧愷威升上大聯盟，隨隊在聖地牙哥比賽，當地留學生冒雨前來觀賽，他們受訪強調，升上大聯盟不容易，台灣球員需要正面鼓勵，喊話酸民退散。

來自台中的25歲右投手鄧愷威效力舊金山巨人，29日升上美國職棒大聯盟，成為台灣棒球史上第17名大聯盟球員。巨人今天對教士之戰，賽前雖然飄雨，仍有台灣球迷冒雨前來為鄧愷威助陣。

何吉瑞、黃譯民是加州大學聖地牙哥分校（UCSD）的台灣留學生，一個戴巨人隊帽子、一個戴教士隊帽子，但共同為台灣球員加油。

何吉瑞就讀UCSD電機所博士班，支持巨人隊已有10年，得知鄧愷威升上大聯盟，29日已經到場支持，今天雖然下雨仍然邀黃譯民一起來看球，期待看到鄧愷威上場。

加州大學聖地牙哥分校（UCSD）的台灣留學生何吉瑞（右）、黃譯民（左）30日到聖地牙哥教士主場，支持客隊舊金山巨人的台灣投手鄧愷威，向網路酸民喊話，希望多點鼓勵，少點謾罵。中央社記者林宏翰聖地牙哥攝

何吉瑞為鄧愷威抱屈。鄧愷威去年經典賽表現失常，在網路上承受不少謾罵。何吉瑞說，台灣選手需要更多正面的聲音，不需要酸民的態度。

何吉瑞說，在美國求學、生活可以深刻體會，旅外球員面臨的挑戰，不只是棒球本身，生活文化都要適應，難度加倍；他認為，鄧愷威能上大聯盟已經是一件不容易的事，值得更多鼓勵。

黃譯民是UCSD航太工程系的學生，他認為每個人在美國都有辛苦的地方，運動選手有成績壓力之外，還背負了台灣人的期待，能升上大聯盟非常不容易，今天就算下雨也要來現場支持。