MLB／大都會開幕戰僅敲1安吞敗 壘包攻防戰導致板凳清空

紐約大都會開幕戰卡彈，全場僅敲一支安打，1比3不敵密爾瓦基釀酒人。大都會上季戰績欠佳，老闆柯恩對微調後的陣容深具信心，認為有實力闖進季後賽。

此役因雨延後一天開打，馬提（Starling Marte）2局下揮出陽春砲，是大都會全場唯一安打。釀酒人主將葉力奇（Christian Yelich）4局上開轟扳平比數，5局上康崔拉斯（William Contreras）揮高飛犧牲打超前，7局上喬里奧（Jackson Chourio）擊出內野滾地球送回三壘跑者，追加保險分。

釀酒人先發投手培洛塔（Freddy Peralta）主投6局，送出8次三振，與3名後援投手聯手封鎖大都會打線。

大都會總教練曼多薩（Carlos Mendoza）帶兵首戰吃敗仗，賽後坦言敗戰關鍵是裴拉塔狀態極佳，大都會打者雖有強勁擊球，但容易追打壞球，以致攻勢受阻。

這場比賽8局上出現板凳清空插曲。釀酒人跑者霍金斯（Rhys Hoskins）欲破壞雙殺守備，進壘時釘鞋鏟到大都會二壘手麥尼爾（Jeff McNeil）右腳踝，兩人一言不合，雙方球員隨即衝上場對峙，所幸未爆發嚴重肢體衝突。

曼多薩說，霍金斯晚滑壘，但有抓住壘包，沒有違規。麥尼爾與霍金斯曾有過節，肢體碰撞後情緒才如此激動。

大都會上季團隊薪資創大聯盟歷史紀錄，勝率卻不到5成，球迷大失所望。賽季結束後球團高層換血，陣容微調，本季開幕前簽下去年33轟的馬丁尼茲（J.D. Martinez），但王牌投手千賀滉大春訓期間右肩受傷，開季待在傷兵名單，可能5月才會歸隊。

柯恩（Steve Cohen）在賽前記者會說，大聯盟每季要打162場比賽，有如馬拉松，而非短跑。他認為大都會加強守備與牛棚深度後，有實力爭取季後賽席位，現有陣容若沒有闖進季後賽，他會「很失望」。

大都會上季輪值擁有準名人堂強投韋蘭德（JustinVerlander）、薛則（Max Scherzer），卻打出難堪的一季，柯恩認為不是壓力問題，純粹是球員表現欠佳。

他說：「不管怎樣，你都會遇到好賽季、壞賽季，很難預測。所以我懷抱希望，認為現有陣容很優秀，運動能力極佳。我們拭目以待。」

柯恩去年10月延攬前釀酒人總管史特斯（David Stearns）擔任棒球事務總裁。生於紐約的史特恩斯從小就支持大都會，大學畢業後曾在大都會任職，投效釀酒人後大放光芒，成為大聯盟最搶手總管之一。巧合的是，史特斯回鍋開季首戰就是面對老東家。

史特斯賽前受訪時說：「我不確定面對釀酒人是否影響情緒。今天很令人興奮，開幕日一向令人興奮，是適合深思棒球、展望前景的一天。我一向很享受開幕日，首次以這個身分率隊迎接新賽季，確實別具意義。」