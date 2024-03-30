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MLB／大都會開幕戰僅敲1安吞敗 壘包攻防戰導致板凳清空

中央社／ 紐約29日專電
釀酒人跑者霍金斯與大都會野手麥尼爾因這次跑壘想破壞雙殺導致板凳清空。 美聯社
釀酒人跑者霍金斯與大都會野手麥尼爾因這次跑壘想破壞雙殺導致板凳清空。 美聯社

紐約大都會開幕戰卡彈，全場僅敲一支安打，1比3不敵密爾瓦基釀酒人。大都會上季戰績欠佳，老闆柯恩對微調後的陣容深具信心，認為有實力闖進季後賽。

此役因雨延後一天開打，馬提（Starling Marte）2局下揮出陽春砲，是大都會全場唯一安打。釀酒人主將葉力奇（Christian Yelich）4局上開轟扳平比數，5局上康崔拉斯（William Contreras）揮高飛犧牲打超前，7局上喬里奧（Jackson Chourio）擊出內野滾地球送回三壘跑者，追加保險分。

釀酒人先發投手培洛塔（Freddy Peralta）主投6局，送出8次三振，與3名後援投手聯手封鎖大都會打線。

大都會總教練曼多薩（Carlos Mendoza）帶兵首戰吃敗仗，賽後坦言敗戰關鍵是裴拉塔狀態極佳，大都會打者雖有強勁擊球，但容易追打壞球，以致攻勢受阻。

這場比賽8局上出現板凳清空插曲。釀酒人跑者霍金斯（Rhys Hoskins）欲破壞雙殺守備，進壘時釘鞋鏟到大都會二壘手麥尼爾（Jeff McNeil）右腳踝，兩人一言不合，雙方球員隨即衝上場對峙，所幸未爆發嚴重肢體衝突。

曼多薩說，霍金斯晚滑壘，但有抓住壘包，沒有違規。麥尼爾與霍金斯曾有過節，肢體碰撞後情緒才如此激動。

大都會上季團隊薪資創大聯盟歷史紀錄，勝率卻不到5成，球迷大失所望。賽季結束後球團高層換血，陣容微調，本季開幕前簽下去年33轟的馬丁尼茲（J.D. Martinez），但王牌投手千賀滉大春訓期間右肩受傷，開季待在傷兵名單，可能5月才會歸隊。

柯恩（Steve Cohen）在賽前記者會說，大聯盟每季要打162場比賽，有如馬拉松，而非短跑。他認為大都會加強守備與牛棚深度後，有實力爭取季後賽席位，現有陣容若沒有闖進季後賽，他會「很失望」。

大都會上季輪值擁有準名人堂強投韋蘭德（JustinVerlander）、薛則（Max Scherzer），卻打出難堪的一季，柯恩認為不是壓力問題，純粹是球員表現欠佳。

他說：「不管怎樣，你都會遇到好賽季、壞賽季，很難預測。所以我懷抱希望，認為現有陣容很優秀，運動能力極佳。我們拭目以待。」

柯恩去年10月延攬前釀酒人總管史特斯（David Stearns）擔任棒球事務總裁。生於紐約的史特恩斯從小就支持大都會，大學畢業後曾在大都會任職，投效釀酒人後大放光芒，成為大聯盟最搶手總管之一。巧合的是，史特斯回鍋開季首戰就是面對老東家。

史特斯賽前受訪時說：「我不確定面對釀酒人是否影響情緒。今天很令人興奮，開幕日一向令人興奮，是適合深思棒球、展望前景的一天。我一向很享受開幕日，首次以這個身分率隊迎接新賽季，確實別具意義。」

大聯盟 大都會 釀酒人

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