MLB／藍鳥3轟擊倒光芒 小葛雷諾敲月亮轟：應該不只450呎

藍鳥新賽季從客場展開，面對美東同區的光芒，首戰就火力爆發單場三轟，包含小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)450英呎超大號全壘打，加上先發貝瑞歐斯(José Berrios)6局好投，以8：2拿到新賽季首勝。

光芒第一局就先聲奪人，狄亞茲(Yandy Díaz)首局首打席全壘打先馳得點。然而，藍鳥隊很快找回進攻節奏，外野手史普林格(George Springe)在第四局回敬陽春彈將比分追平。隨後，藍鳥在第六局爆發，包括畢吉歐(Cavan Biggio)和小葛雷諾的全壘打在內，單局打進5分大局，第七局再靠比歇特（Bo Bichette）的2分打點安打，將比分拉大到8：2領先鎖定勝利

小葛雷諾今天只有一支安打，就是一發450英呎的超大號全壘打，賽後他充滿自信的說：「我認為這球絕對不只450英呎，不過能飛出中外野400英呎大牆總是很棒。」

Vladimir Guerrero Jr. - Toronto Blue Jays (1)

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貝瑞歐斯連兩年擔任藍鳥開幕戰先發，也是生涯第四次，雖然開賽就挨轟，最終仍控制局面，繳出6局只失2分的優質先發，「很顯然我們不希望開局就處於落後，但我保持冷靜，讓球隊留在比賽中，成功降低傷害，隊友就有機會反攻，而他們也真的攻下大局，我們最後也順利贏球。」

反觀首次擔任開幕戰先發的光芒投手艾弗林(Zach Eflin)則是5.2局丟了6分，被打的前3安都是全壘打，吞下本季第一敗。事實上他在前5局表現精彩，但第6局單局爆。光芒教頭凱許(Kevin Cash)表示：「我不認為這2局他有何不同，對手本來就有出色的打擊，看起來他們掌握住了變化球，最後在這一局擊倒我們。」