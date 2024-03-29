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MLB／愛犬首度觀戰！大谷在真美子、Decoy面前掃雙安
大聯盟新球季今天在美國本土全面開打，道奇隊在主場迎戰紅雀隊，大谷翔平有愛妻真美子、愛犬Decoy在場應援，此役3打數敲出2安打，道奇終場以7：1獲勝。
道奇3連星打線有多恐怖？今天繼續火力展示，第一棒貝茲（Mookie Betts）、第二棒大谷、第三棒弗里曼（Freddie Freeman），3人合計5安打、9上壘。
首局貝茲的保送之後，大谷敲出右外野方向平飛安打，一路飛奔過二壘不停，但貝茲停在三壘跑壘塞車，大谷在三壘前出局，仍有弗里曼的安打幫助道奇先馳得點，後續史密斯（Will Smith）安打、孟西（Max Muncy）高飛犧牲打再添1分。
第3局貝茲敲陽春砲，大谷獲得保送，弗里曼補上另一發兩分砲，道奇單局再搶3分。大谷第3打席再度敲安，第4打席則是遭到三振，此役以3支2作收，單場3度上壘。
真美子此役也在場邊觀戰，身著道奇球衣、頭戴米色道奇球帽，毛小孩Decoy則在她的懷中，這是Decoy首度到場看大谷比賽，而真美子所在的包廂區，可看到牆邊掛著大谷的道奇隊、日本隊、火腿隊球衣。
道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）投6局僅被敲2安打、失1分，是在第4局挨了高史密特（Paul Goldschmidt）的陽春砲。
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