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MLB／本土開幕戰今開打 官網看好金鶯封王

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
道奇鐵捕史密斯簽下10年1億4000萬美元延長合約，看來就是要終老洛杉磯了。（路透資料照片）
道奇鐵捕史密斯簽下10年1億4000萬美元延長合約，看來就是要終老洛杉磯了。（路透資料照片）

大聯盟新球季本土開幕戰今天點燃戰火，道奇隊在洛杉磯主場首戰開打前又有大動作，正式宣布和明星捕手史密斯延續賓主關係，簽下10年1億4000萬美元（約台幣44.9億元）長約，進一步鞏固核心成員，但大聯盟官網預測世界大賽冠軍球隊，道奇並非首選，而是去年美聯最多勝的金鶯隊。

道奇去年季後不斷砸錢補強陣容，成為最受矚目的球隊，20、21日在南韓首爾進行海外開幕戰，和教士隊打成1勝1敗，今起和紅雀隊進行4連戰，日籍投手山本由伸排定後天第3戰登板先發，同一天老虎隊前田健太、藍鳥隊菊池雄星也要在客場分別對決白襪、光芒隊。

本土開幕戰前夕，大聯盟官網針對季後賽12強、美聯、國聯和世界大賽冠軍，公布88位專家預測結果，特別指出大谷翔平轉戰道奇，將會進入季後賽且打到世界大賽，最後贏家卻是金鶯。

金鶯迎來新老闆時代，本季也被看好能繼續稱霸美聯。 法新社
金鶯迎來新老闆時代，本季也被看好能繼續稱霸美聯。 法新社

官網預測季後賽12強，美聯3個分區冠軍金鶯、雙城、太空人，外卡洋基、遊騎兵、水手，國聯3個分區冠軍勇士、小熊、道奇，外卡費城人、響尾、巨人。

道奇原本就有貝茲、大谷、山本的合約都在10到12年，史密斯是全隊第4人，官網提到道奇陣容擁有MVP、新人王、塞揚獎可能人選，投手陣容相當整齊，可望比下勇士、成為國聯盟主。

金鶯已連續40年未奪世界大賽冠軍，去年拚出101勝在美聯居首，進入季後賽卻在分區系列賽遭遊騎兵3戰清盤；官網指出，儘管不少美聯球隊季後賽經驗更多，但可能沒有球隊比金鶯更具才能。

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