MLB／「黑鱒魚」健康迎開季 雙城巴克斯頓目標每場都打

雙城隊明星中外野手巴克斯頓（Byron Buxton）因為全能潛力而曾有「黑色鱒魚」美譽，但他的棒球生涯可謂是病痛纏身，僅有一季出賽破百，不過他在春訓身體狀況相當良好，將以健康姿態迎接開幕戰，他在受訪中也提到希望能天天出賽。

身為2012年的選秀榜眼，巴克斯頓的天賦無庸置疑，曾經連續兩年名列百大新秀前2名，不過上大聯盟後卻沒有健康打完整個賽季過，生涯出賽最多的是2017年的140場，上季出賽85場繳出17轟42打點，打擊率是生涯次低的2成07，去年從8月2號後就沒在例行賽出賽過，且80場先發全是DH身分出賽。

不過巴克斯頓今年春訓調整相當到位，能健康出戰開幕賽對皇家隊的比賽，巴克斯頓對此則表示低調，「我不會感到有成就感，因為我去年賽季也是這樣開始的，我的目標不單單只是保持健康，而是能每場都上。」

巴克斯頓說：「如果我每天都能出賽，數據自然就能達到我的水準。」

去年在春訓期間，雙城就因巴克斯頓的右膝問題而決定讓他固定擔任DH，但這個問題今年已不復存在，春訓巴克斯頓以中外野手之姿出賽10場，其餘3場則是DH，期間繳出35打數敲出11安，.968攻擊指數，附帶1轟，已經為新賽季做好準備，「我們對這個春天從他身上看到的一切感到滿意，從表現到準備方式都是。」雙城主帥波德利（Rocco Baldelli）說。