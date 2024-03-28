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MLB／帥翻！鈴木一朗復刻招牌手勢 J-Rod卻狂笑場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
水手隊傳奇球星鈴木一朗拍攝開季宣傳影片。圖／取自水手隊X影片
水手隊傳奇球星鈴木一朗拍攝開季宣傳影片。圖／取自水手隊X影片

退休後擔任水手隊特助的鈴木一朗帥氣程度不減當年，水手今天釋出一支宣傳短片，只見羅德里奎茲（Julio Rodriguez）搞不定的飛蟲，鈴木一朗伸手一捏就抓到，還復刻J-Rod的招牌動作說：「禁航區，是吧？」

鈴木一朗從J-Rod菜鳥時期就對他照顧有佳，春訓也常一起練習，師徒兩人在影片中夢幻連動，羅德里奎茲先是拿著蒼蠅拍追打飛蟲，卻屢屢錯過，而鈴木一朗從一旁伸出兩跟手指頭就夾中，並對J-Rod做出雙手比「X」的手勢說：「No Fly Zone，是吧？」J-Rod則對一朗脫帽致敬。

「No Fly Zone」其實是J-Rod的招牌，形容他在外野滴水不漏的守備功力，能攔截每一顆飛球，他也常在美技接殺後比出「X」手勢。

這支水手開季宣傳影片，公開13個小時後已經獲得7500多人按讚，球迷對鈴木一朗的帥度直呼「心臟都快爆炸了」、「史上最棒廣告」、「鈴木一朗是我堅持守右外野的原因」。

有趣的是，水手也公開這支影片的幕後花絮，只見J-Rod在拍攝中不斷笑場，原因他也對著一朗說：「我不習慣看到你這麼正經的樣子耶。」一朗笑答：「大家都覺得我是嚴肅的人啊。」J-Rod立刻說：「才不是勒。」

J-Rod 水手 鈴木一朗

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