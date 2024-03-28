MLB／「他是我的英雄」 馬林魚主帥新賽季換背號有洋蔥

去年榮獲國聯年度最佳總教練的馬林魚主帥舒馬克（Skip Schumaker）新賽季宣布將更換背號，從55號更換至45號，以紀念上周因心臟衰竭去世的父親韋恩（Wayne Schumaker），他在受訪中也談及對父親的滿滿感謝。

舒馬克曾效力紅雀、道奇、紅人等隊，並於上賽季接任馬林魚隊主帥一職，在外界不看好的情況下，舒馬克執掌馬林魚首季就打出84勝78敗戰績，成功重返季後賽，季末獲得國聯年度總教練的肯定，上季馬林魚得失分差是季後賽球隊中最低，足見舒馬克在膠著戰局中的調度能力。

舒馬克受訪時感性表示，父親韋恩是自己成長過程中的英雄，韋恩雖然不是帶領舒馬克進入棒球世界的人，但從小就會開車載著他參加大大小小的棒球錦標賽，「他在高中時踢足球和打籃球，當時背號就是45號，我想今年是對他一個很好的致敬。」

舒馬克生涯絕大多數時間都是穿著55號球衣，今年決定換背號致敬父親，「桑契斯（Sixto Sanchez）很貼心地把背號讓給了我，我不會告訴你我給了他什麼，但我很高興能穿上它。」讓出背號的桑契斯則改穿18號。

舒馬克也對管理層的包容充滿謝意，讓他能度過這段艱難的時光，「家庭就是一切，我非常感謝球隊老闆能讓我和加州的家人共度時光；教練團也很棒，板凳教練烏魯艾塔（Luis Urueta）可以掌控一切，讓我這段時間不必擔心球隊。」