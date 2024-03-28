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MLB／李政厚生涯首戰對決達比修 巨人教頭形容眾人期待

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

巨人隊迎接新球季首戰，明天作客聖地牙哥和教士隊交手，一開賽將形成「亞洲對決」場面，巨人25歲菜鳥中外野手李政厚扛起開路先鋒重任，在大聯盟碰到的第一位投手就是達比修有。

李政厚效力南韓職棒培證英雄隊7年，今年展開旅美生涯，和巨人簽下6年1億1300萬美元合約，將到2029年球季結束；他在大聯盟官辦熱身賽出賽13場，打擊率3成43、全壘打1支、打點5分、盜壘成功2次，真正考驗從明天開始。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）過去兩季領軍教士，明天改坐客隊休息區，他說：「第一個站上打擊區的打者是李政厚，第一個登板的投手則是達比修，所有人都很期待。」

梅爾文表示，李政厚從春訓第一天開始，就算新國家、新隊友、新環境都感到很自在，在自己接觸過的球員之中，能像他這樣快速融入的人很少。

巨人明起和教士進行4連戰，李政厚將和另一名南韓好手金河成同場較勁，成為南韓球迷最關注的焦點。

達比修邁入生涯第12季，20日在海外開幕戰對決道奇隊，也是新球季投出第一球的投手，當天1局上就對決大谷翔平，先發3.2局失1分（非自責）、無關勝敗，明天再度登板又是教士本土首戰，將挑戰本季首勝、生涯第104勝。

巨人 教士 李政厚

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