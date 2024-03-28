MLB／難怪搶不贏！ 洋基給蒙哥馬利4年約逾半是延遲支付

身為「待業四巨頭」最後一人的左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）終於找到新東家，在開幕戰前和去年國聯冠軍響尾蛇隊簽下1年2500萬美元合約，附帶第二年選擇權，這價碼比外界預期得還低，也讓前東家洋基隊球迷大嘆可惜，今天美媒也透露洋基開出的合約。

在王牌投手柯爾（Gerrit Cole）確定因右手肘不適將脫離戰線2個月後，輪值拉警報的洋基傳出希望能補強輪值人手，包含被交易至教士隊的希斯（Dylan Cease）和蒙哥馬利，但如今兩個選項都落空，必須用原班人馬迎接開幕日。

紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）在報導中透露，洋基老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）非常想簽回蒙哥馬利，但在合約方面遲遲無法達成共識，最終報價為4年7200萬美元，其中每年有1000萬美元、共4000萬美元是延遲支付。

海曼提到，納入通貨膨脹換算，這張報價現值僅為4600萬美元，跟響尾蛇的合約有不小落差，這項報價對洋基的好處在於可以節省豪華稅，目前已經突破第四層稅線、總薪資高居聯盟第3的洋基若給蒙哥馬利年薪2000萬美元的合約，算入豪華稅，總共要付高達4200萬美元。

如果蒙哥馬利選擇洋基的合約，他需要待3年才能領到2400萬美金，而他在響尾蛇只需要待1年就能超過這個數字；況且響尾蛇的合約還附帶選擇權，只要投滿23場先發，就能觸發2025年2500萬美金球員選擇權。

根據大聯盟統計，本季共有9支球隊需要支付豪華稅，寫下大聯盟紀錄，團隊支出排名最高為大都會的3.4億美金；最低則為運動家的8050萬美金。