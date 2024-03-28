MLB／金鶯新老闆今正式接手 計畫完全不插手管理事務

根據大聯盟官網報導，金鶯隊股權的出售於今日完成，球隊所有權從前老闆安吉洛斯（Peter Angelos）家族移轉至新任老闆魯賓斯坦（David Rubenstein）領導的集團，巴爾的摩也正式迎來了全新的時代。

雖然魯賓斯坦在2月初已經以17.25億美元價格收購金鶯，不過當時聲明中提到，此次交易僅收購4成股份，會等到前老闆安吉洛斯過世後再收購剩餘股份，期間魯賓斯坦是球隊的掌權者，而安吉洛斯家族仍然是球隊的主要投資者。

金鶯隊今天正式宣布將由新老闆魯賓斯坦接管。 美聯社

近日安吉洛斯不敵病魔，以94歲高齡過世，魯賓斯坦也隨即展開下一步作業，根據大聯盟規定，此筆交易需待MLB所有權委員會審查、批准與相關人士投票通過後確認，魯賓斯坦的集團內還包括包含隊史傳奇「鐵人」小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）以及NBA名人堂的希爾（Grant Hill）等人。

大聯盟透過主席曼弗瑞（Rob Manfred）發布正式公告：「我祝賀魯賓斯坦通過大聯盟的批准，成為金鶯隊新任掌權人，魯賓斯坦作為巴爾的摩本地人及這支球隊的鐵粉，非常適合帶領球隊前進。」

現年74歲的魯賓斯坦將擔任金鶯開幕戰的開球嘉賓，談到夢想成真，他也表示激動：「我的父親是個薪水微薄的郵差，在巴爾的摩的成長過程中，我從來沒想到有一天能當金鶯的老闆，這太不現實了......我現在要做的事情，就是幫球隊變得更好。」

提到當老闆後的操盤風格，魯賓斯坦計畫完全不插手管理事務，「我想確保總管艾里亞斯（Mike Elias）能做想做的事情，並全力支持他，我不會告訴他該簽誰或是該交易誰，我沒有足夠的棒球知識做這種事，我們有很優秀的總管，而我會仰賴他的專業知識。」