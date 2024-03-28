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MLB／大谷粉絲快來朝聖打卡！二刀流巨型壁畫今洛城揭幕

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷在洛杉磯的二刀流巨型壁畫今天揭幕。 歐新社
大谷在洛杉磯的二刀流巨型壁畫今天揭幕。 歐新社

在大聯盟開幕日前一天，道奇隊巨星大谷翔平再度成為球迷們的焦點，今天數百名球迷湧入洛杉磯「小東京」，為的就是一睹「投手大谷、打者翔平」的巨型壁畫風采。

這幅名為「洛杉磯崛起」的壁畫於今天舉辦揭幕儀式，它由洛杉磯當地藝術家瓦格斯（Robert Vargas）徒手繪製，整幅畫相當壯觀，涵蓋了宮古酒店3至11樓的外牆共計150英呎，現場約有500人到場觀禮，當布幕揭開的瞬間，全場的驚呼聲不絕於耳。

大谷翔平壁畫於今天正式揭幕，現場湧進許多粉絲。 歐新社
大谷翔平壁畫於今天正式揭幕，現場湧進許多粉絲。 歐新社

瓦格斯表示，這幅畫的製作過程共耗時20天，沒有任何模板，前陣子的雨勢一度讓繪製工作變得更具挑戰性，對瓦格斯而言，這幅畫象徵著團結、社區以及日本文化，「我無法想像這幅畫出現在小東京以外的任何地方。」

大谷明天將在道奇隊主場首次出賽，對手將為紅雀隊，這個春訓他一共出賽11場，累積敲出11支安打，包括2轟、9打點，打擊率高達3成93。

壁畫 大谷翔平 日本 洛杉磯

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