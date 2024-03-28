MLB／大谷翔平11樓高壁畫揭幕 操刀藝術家封洛杉磯之光

儘管捲入簽賭疑雲，日本球星大谷翔平人氣不減；洛杉磯小東京（Little Tokyo）一處飯店外牆，今天高掛一幅11層樓高的大谷翔平壁畫，操刀的藝術家瓦格斯稱大谷是洛杉磯的驕傲。

日裔族群在洛杉磯小東京有上百年歷史，當地聚集許多日式餐廳與商店，設有日裔美國人博物館；大谷翔平壁畫鄰近觀光客熱愛的徒步區，今天午間舉行一場封街的揭幕儀式。

藝術家瓦格斯（Robert Vargas）花13天時間完成這一幅高45公尺、寬18公尺的作品，呈現大谷翔平兼具打擊、投球的「二刀流」實力，背景是象徵日本的富士山。

瓦格斯接受中央社訪問，談到這幅作品的重點是「團結、把人們拉在一起」。他說，壁畫雖然位在小東京，但大谷是全洛杉磯人的驕傲，無論來自何方都是道奇球迷。

壁畫的創作過程一度遭遇下雨，接近完成時又爆發大谷身邊翻譯水原一平涉簽賭風波，但瓦格斯說，這些沒有讓他分心，他百分之百支持大谷。

瓦格斯說：「大谷翔平是我們這個時代的貝比魯斯，無論在球場上還是球場外，他都是職業運動員的典範。」

瓦格斯是在地藝術家，強調這幅壁畫凝聚了洛杉磯人。他介紹自己說，住在緊鄰小東京的博伊爾高地（Boyle Heights），從自家後院就可以看到市中心及道奇球場。

在社區擔任舞蹈老師的弗里瑞拉（ConnieVrizuela），今天與丈夫及兩個女兒在壁畫前拍照，她身穿道奇隊衣服，分享自己從小就是道奇球迷，現在更是大谷翔平的粉絲，經常在社群媒體上追蹤大谷動態。

弗里瑞拉一家人說，最近的風波並不影響他們對大谷的支持，他們認為場外的事情留給場外，他們期待大谷開季之後在場上的表現。