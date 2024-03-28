快訊

影／寶林茶室首位死者呂男解剖 呂妻：希望檢方盡速查明死因

數位部早上遭人持槍闖入 男子高喊反政府 數位部：配合警方調查

稱「不滿政府施政」 男持空氣槍朝數位部射擊遭逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／官網預測大谷翔平打進世界大賽 但金鶯會擊敗道奇封王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
官網預測道奇能打進世界大賽，但最後會輸給美聯的金鶯。 路透
官網預測道奇能打進世界大賽，但最後會輸給美聯的金鶯。 路透

大聯盟新球季本土開幕戰明天開打，一共進行13場比賽，官網邀請專家進行賽前分析，選出季後賽12強、美聯、國聯和世界大賽冠軍，共有88人表達意見，最後封王球隊不是道奇隊，而是已經40年未奪冠的金鶯隊。

根據官網公布的名單，美聯3個分區冠軍是金鶯、雙城、太空人，外卡則由洋基、遊騎兵、水手包辦，國聯3個分區冠軍勇士、小熊、道奇，外卡落在費城人、響尾蛇、巨人。

專家預測金鶯、道奇將奪下兩聯盟冠軍，最後世界大賽由金鶯勝出。

金鶯去年打出101勝，成為美聯最多勝球隊，但在分區系列賽遭遊騎兵3戰清盤；官網指出，儘管不少美聯球隊的季後賽經驗更多，但可能沒有球隊比金鶯更具才能。

國聯部分，官網推測大谷翔平首次進入季後賽，就能打進世界大賽，道奇陣容擁有可能MVP、新人王、塞揚獎人選，投手群陣容也相當整齊，可望比下勇士、成為國聯盟主。

一旦金鶯、道奇爭霸，官網指出投票結果非常激烈，金鶯最後成為世界大賽冠軍，繼1983年再度封王。

官網特別指出，棒球最能預測的東西是什麼？唯一正確的答案就是「完全不可預測」。

世界大賽 道奇 金鶯

延伸閱讀

MLB／國土安全部也調查水原一平 大谷團隊拒談是否提告

MLB／又吞2K…水原風波後大谷翔平11打數僅1安

MLB／跟大谷溝通更順暢 道奇教頭指出少了水原的好處

MLB／大谷翔平律師不簡單 曾幫英國安德魯王子打官司

相關新聞

MLB／官網預測大谷翔平打進世界大賽 但金鶯會擊敗道奇封王

大聯盟新球季本土開幕戰明天開打，一共進行13場比賽，官網邀請專家進行賽前分析，選出季後賽12強、美聯、國聯和世界大賽冠軍...

MLB／道奇捕手史密斯獲簽10年長約 比照大谷延遲支付條款

道奇隊明星捕手史密斯（Will Smith）明天將滿29歲，提前收到一份超級生日大禮，球團宣布簽下10年1億4000萬美...

MLB／上澤直之被交易到紅襪 攜手吉田正尚、前隊友

日籍投手上澤直之與光芒隊簽下小聯盟合約，春訓表現不佳無緣大聯盟開季，今天再被交易到光芒隊換取現金，上澤直之將與吉田正尚、...

MLB／開幕戰前洋基再補強內野深度 交易換來前國聯盜壘王

明天就是大聯盟開幕日，但洋基隊還沒有停下補強的腳步，今天他們透過三方交易從馬林魚隊交易來了工具人柏蒂（Jon Berti），預計將擔任新賽季的先發三壘手。 這筆三方交易中洋基送出捕手羅特威特（B

MLB／本土開幕戰明天開打 大都會、費城人主場首戰泡湯

大聯盟本土開幕戰明天點燃戰火，原定30隊全面出賽，但天氣預報紐約和費城都會下雨，大都會、費城人隊開季首戰直接宣布延賽，後...

MLB／水原風波後 大谷11打數僅1安

道奇隊昨結束最後一場春訓熱身賽，大谷翔平接受前東家天使隊溫暖歡迎，但手感仍未解凍，2打席吞K、連13打席沒敲安，在翻譯水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。