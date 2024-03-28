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MLB／上澤直之被交易到紅襪 攜手吉田正尚、前隊友
日籍投手上澤直之與光芒隊簽下小聯盟合約，春訓表現不佳無緣大聯盟開季，今天再被交易到光芒隊換取現金，上澤直之將與吉田正尚、前火腿隊洋投馬丁（Chris Martin）當隊友，上大聯盟的機會也更高一些。
ESPN的記者帕桑（Jeff Passan）指出，欠缺投手的紅襪隊選擇向光芒隊交易來上澤直之，而上澤是位在日職有9年資歷的有經驗投手；坦帕灣時報記者托普金（Marc Topkin）則透露，這筆交易光芒隊獲得的是現金。
上澤直之為了挑戰美職加盟光芒，不過大聯盟春訓表現不佳，4戰總計投9.2局、防禦率13.03，被敲15支安打，另有9次三振、8次四壞，不過3月15日的最後一戰，對金鶯隊繳出4局僅失1分的好投。
紅襪隊先發輪值雖然已有5人，近期也簽下安德森（Chase Anderson ）增添深度，但目前名單不少人有傷病史或是經驗不足，而原本寄望的吉歐里托（Lucas Giolito）、莫菲（Chris Murphy）也都因韌帶受傷將缺席整季，上澤直之將成為遞補的選項之一。
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