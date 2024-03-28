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MLB／本土開幕戰明天開打 大都會、費城人主場首戰泡湯

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
天氣預報紐約和費城都會下雨，大都會開幕戰被迫延期。 美聯社
天氣預報紐約和費城都會下雨，大都會開幕戰被迫延期。 美聯社

大聯盟本土開幕戰明天點燃戰火，原定30隊全面出賽，但天氣預報紐約和費城都會下雨，大都會費城人隊開季首戰直接宣布延賽，後天再打主場開幕戰。

大都會原定明天對決釀酒人隊，費城人和勇士隊交手，由於天氣預報不樂觀，兩支主場球隊先後宣布延賽，後天再展開3連戰。

大都會、釀酒人球員今天在烏雲密布的球場練球，釀酒人新任總教練墨菲（Pat Murphy）說：「所有人都渴望新球季開打，但例行賽有6個月，這只是其中一場比賽，寧願球員在安全的場地打球。」

金鶯隊明天在巴爾的摩主場迎戰天使隊（台北時間半夜3點開打），成為新球季首場本土開幕戰。

教士日籍投手達比修有20日在南韓首爾對決道奇隊後，明天再扛先發重任，在聖地牙哥主場對決巨人隊；同樣在南韓首戰先發的道奇隊葛拉斯諾（Tyler Glasnow），明天也要再次登板，在洛杉磯主場對戰紅雀隊。

大都會 費城人 釀酒人

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