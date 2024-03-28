MLB／水原風波後 大谷11打數僅1安

道奇隊昨結束最後一場春訓熱身賽，大谷翔平接受前東家天使隊溫暖歡迎，但手感仍未解凍，2打席吞K、連13打席沒敲安，在翻譯水原一平因涉賭風波被開除後，留下11打數1安打的慘澹成績。

大谷昨擔任先發第2棒、指定打擊，1局上首打席站上打擊區後，天使隊播放起致敬影片，回顧他去年穿紅色球衣拿MVP畫面，他也喊暫停退出打擊區觀賞，並脫帽回應全場掌聲，但最後遭到三振出局。

4局上大谷在1出局後登場，纏鬥到第6球後，對西塞斯的79.8哩滑球揮棒落空，又遭三振，之後退場休息，總計在熱身賽留下28打數11安打、打擊率3成93的成績，另有2轟、9打點。

加上在南韓2場開幕戰數據，大谷自21日首打席敲安後，例行賽加上熱身賽已連續3打席沒敲安，期間有1次高飛犧牲打帶回1打點，另外有2次四壞保送，在20日賽後水原一平被開除後，大谷接下來11打數僅敲1安。

水原一平涉嫌非法賭博以及盜取大谷翔平帳戶金錢，大谷前天親自開記者會澄清，但水原為何能取得銀行帳戶使用權？關鍵問題沒能交代，前大聯盟翻譯小島克典指出：「可能性不是零。」

小島克典分享自身經驗，球員人生地不熟，又有繳交生活雜支需求，確實有可能將其中一個帳戶交給翻譯管理，「而大谷、水原的關係，感覺又更加深厚。」