MLB／經紀人波拉斯踢到鐵板！5球星合約不如意僅李政厚爽賺

大聯盟例行賽即將全面展開，自由市場頂尖左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）今天以1年2500萬美元合約，附帶第二年帶條件的自動續約選擇權，加盟響尾蛇隊。這筆簽約被外界視為「吸血鬼經紀人」波拉斯（Scott Boras）又一次失敗。

前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）上季在小熊隊回春，整季敲出26轟97分打點，打擊率0.307。原本傳出他想追求總值2億美元的大約，但最終只簽下3年8000萬美元合約，重返小熊。

前藍鳥金手套三壘手查普曼（Matt Chapman）尋求總值1.5億美元合約，結果以3年5400萬美元轉戰巨人隊。國聯塞揚強投史奈爾（Blake Snell）也爭取2億美元大約，最後同樣以2年6200萬美元轉戰巨人。

36歲重砲手馬丁尼茲（J.D. Martinez）以1年1200萬美元加入大都會，也遠低於外界預期。波拉斯客戶中最成功的是南韓外野手「風之孫」李政厚，他獲得巨人6年1.13億美元合約，比去年的日籍強打吉田正尚還多。

除李政厚外，波拉斯這次在自由球員市場，可說是一敗塗地，網友也紛紛嘲諷，「他讓他的球員損失很多錢」、「波拉斯的巔峰期過了」、「波拉斯總是誇大他的客戶，這次沒有成功」。