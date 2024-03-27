MLB／內野雙星康復進度超前 遊騎兵有望用完全體打線迎開季

新科世界大賽冠軍遊騎兵隊本季力拼衛冕，眾星雲集的打線是攻城掠地的最大優勢，春訓期間內野兩名球星席格（Corey Seager）、容恩（Josh Jung）傳出病號，一度傳出趕不上開季，但兩人復原進度非常理想，目前已經回到春訓熱身賽，新賽季遊騎兵打線有望健康出擊。

上個賽季遊騎兵打線共有5名球員進入明星賽，團隊進攻指數排名聯盟第3、美聯第1，然而當家游擊手席格在1月下旬動了運動疝氣手術、年輕三壘手容恩則在2月中旬的防守訓練中拉傷左小腿，兩人皆缺席了大半部分的春訓，直到春訓尾聲才才回歸。

不過兩人狀態明顯進度超前，過去3場熱身賽都有出賽，也都各自有安打表現，主帥波奇（Bruce Bochy）說：「這讓我有點驚訝，我本來想說應該要稍微放慢步伐，讓他們在開季第一周進入狀況，但現在他們用表現證明自己準備好了。」

波奇說：「他們在場上表現得很好，我替兩人感到高興，它們為了回歸付出非常多的努力，我想整支球隊都很開心。」

除了席格和容恩，陣中兩大新人外野手卡特（Evan Carter）和朗福德（Wyatt Langford）也都確定從大聯盟開季，上季遊騎兵外野陣容僅有賈西亞（Adolis Garcia）穩定先發，這兩名大物的加入能讓衛冕軍的打線更趨完整。