快訊

張國煒打破沉默：長榮分家不是壞事 只希望過程童叟無欺

「邁盟」崛起？爭2026派系消長 民進黨職選舉詭譎

美國巴爾的摩大橋被撞斷：當地陷入塞車噩夢

MLB／教士高祐錫登板再度爆炸 吞救援失敗春訓防禦率破12

聯合新聞網／ 綜合報導
高祐錫今天登板表現不理想，不僅救援失敗還苦吞敗投。 路透社
高祐錫今天登板表現不理想，不僅救援失敗還苦吞敗投。 路透社

韓籍明星後援投手高祐錫春訓狀況並不理想，沒有被球隊帶進開季名單，不過他在熱身賽持續出賽，今天他第9局登板關門，沒想到再度「炸裂」，投不滿1局就掉3分，不僅無法守住領先還吞下敗投，賽後累積防禦率高達12.6。

今天教士隊與水手隊的比賽中，高祐錫第9局在5：4領先下登板，三振首名打者後，被安奇亞（Jake Anchia）、桑契斯（Axel Sanchez）連續敲安，隨後製造內野高飛球抓到第二個出局數，卻躲不過下一棒史瑞克（RJ Schreck）的狙擊，以安打替球隊追平比分。

高祐錫接著保送下一棒的洛登（Brock Rodden），下一棒的史密斯（Aidan Smith）滾地球造成游擊手德弗萊斯（Leodalis De Vries）失誤，水手一口氣連下兩城，也把高祐錫打成了敗投人選。

總計高祐錫今天投0.2局，被敲3安另外投出1次保送，賽後累積防禦率高達12.6，並沒有用成績說服教練團將其納入大聯盟名單內；而韓國同鄉的金河成本場則是2打數1安打，打回1分打點，累積攻擊指數高達.905，表現持續高檔。

教士

相關新聞

MLB／跟大谷溝通更順暢 道奇教頭指出少了水原的好處

少了翻譯水原一平，道奇隊與大谷翔平之間的溝通反而更順暢，總教練羅伯茲（Dave Roberts）形容，這就如同移除雙方之...

MLB／又吞2K…水原風波後大谷翔平11打數僅1安

道奇隊最後一場春訓熱身賽，大谷翔平手感還是冰冷，今天面對前東家天使隊的溫暖歡迎，結果2打席都吞K，連續13打席沒敲安，在...

MLB／教士高祐錫登板再度爆炸 吞救援失敗春訓防禦率破12

韓籍明星後援投手高祐錫春訓狀況並不理想，沒有被球隊帶進開季名單，不過他在熱身賽持續出賽，今天他第9局登板關門，沒想到再度「炸裂」，投不滿1局就掉3分，不僅無法守住領先還吞下敗投，賽後累積防禦率高達12

MLB／大聯盟最老牌 紐約大都會台灣日恐停辦

美國職棒大聯盟新賽季開打在即，有近20年歷史的紐約大都會台灣日卻無聲無息。球團以宣傳活動「仍在安排」回應詢問，大聯盟歷史...

MLB／史奈爾巨人模擬賽初次登板 最快4月初主場首戰加入輪值

兩屆塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）在春訓尾聲找到工作，以2年6200萬美元合約加盟巨人隊，由於錯過了大半時間的春訓，史奈爾確定趕不上開季，今天他迎來加盟巨人後的首次登板，投了3局的模擬比賽

MLB／季前終結者落難潮！響尾蛇守護神2級拉傷至少休1個月

大聯盟新賽季在即，隨著26人名單出爐，各隊也陸續傳出傷兵，近期響尾蛇隊傳出噩耗，終結者塞瓦德（Paul Sewald）因2級拉傷無法趕上開季，目前沒有確切時間表，但根據過往經驗應會休至少4周。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。