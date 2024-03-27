MLB／教士高祐錫登板再度爆炸 吞救援失敗春訓防禦率破12

韓籍明星後援投手高祐錫春訓狀況並不理想，沒有被球隊帶進開季名單，不過他在熱身賽持續出賽，今天他第9局登板關門，沒想到再度「炸裂」，投不滿1局就掉3分，不僅無法守住領先還吞下敗投，賽後累積防禦率高達12.6。

今天教士隊與水手隊的比賽中，高祐錫第9局在5：4領先下登板，三振首名打者後，被安奇亞（Jake Anchia）、桑契斯（Axel Sanchez）連續敲安，隨後製造內野高飛球抓到第二個出局數，卻躲不過下一棒史瑞克（RJ Schreck）的狙擊，以安打替球隊追平比分。

高祐錫接著保送下一棒的洛登（Brock Rodden），下一棒的史密斯（Aidan Smith）滾地球造成游擊手德弗萊斯（Leodalis De Vries）失誤，水手一口氣連下兩城，也把高祐錫打成了敗投人選。

總計高祐錫今天投0.2局，被敲3安另外投出1次保送，賽後累積防禦率高達12.6，並沒有用成績說服教練團將其納入大聯盟名單內；而韓國同鄉的金河成本場則是2打數1安打，打回1分打點，累積攻擊指數高達.905，表現持續高檔。