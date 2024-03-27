MLB／史奈爾巨人模擬賽初次登板 最快4月初主場首戰加入輪值

兩屆塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）在春訓尾聲找到工作，以2年6200萬美元合約加盟巨人隊，由於錯過了大半時間的春訓，史奈爾確定趕不上開季，今天他迎來加盟巨人後的首次登板，投了3局的模擬比賽，預計將再投至少1場模擬賽，最快能在4月初回歸大聯盟。

史奈爾確定趕不上周五開打的例行賽，預計周六會在亞利桑那春訓基地二度登板，主帥梅爾文（Bob Melvin）表示，希望屆時工作量能拉升至4至5局，「我們到時再看看史奈爾身體反應如何。」

如果史奈爾進度一切順利，有機會在4月初作客道奇隊的比賽或之後巨人主場首戰回歸，屆時將迎戰前東家教士隊，開季首周文恩（Keaton Winn）、 貝克（Tristan Beck）將會暫時分擔史奈爾的位置。

史奈爾預計不會在延長春訓待太久時間，他和巨人隊王牌韋伯（Logan Webb）組成的左右連拳被看好成為聯盟最好的前兩號先發，也是去年國聯塞揚獎前兩名；若下半季瑞伊（Robbie Ray）從TJ手術中滿血回歸，巨人有機會擁有全聯盟最豪華的先發輪值。

史奈爾說：「我喜歡待在舊金山，也迫不及待學習如何成為一名巨人，在自由市場上發生的種種事情，一度讓我心不在焉，但現在我來到這裡就是專注在場上。」