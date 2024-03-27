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MLB／又吞2K…水原風波後大谷翔平11打數僅1安

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷今天2打席都吞K，連續13打席沒敲安。 路透
大谷今天2打席都吞K，連續13打席沒敲安。 路透

道奇隊最後一場春訓熱身賽，大谷翔平手感還是冰冷，今天面對前東家天使隊的溫暖歡迎，結果2打席都吞K，連續13打席沒敲安，在翻譯水原一平因涉賭風波被開除之後，更是11打數1安打的慘淡成績。

大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，1局上首打席站上打擊區後，天使隊播放起致敬影片，快速回顧他去年在天使隊拿下MVP的畫面，大谷翔平也喊出暫停觀看，但最後該打席大谷遭到西塞斯（Chase Silseth）三振出局。

4局上大谷則是在1出局後登場，纏鬥到第6球後，對西塞斯的79.8哩滑球揮棒落空，又遭到三振，6局上的第3打席則是被代打換下場，大谷翔平在熱身賽留下28打數11安打、打擊率3成93，另有2轟、9打點。

加上20、21日在南韓的開幕戰數據，大谷翔平自21日首打席敲安後，例行賽加上熱身賽已經連續13打席沒有敲安，期間有1次高飛犧牲打帶回1打點，另外還有2次四壞保送，在20日賽後水原一平被開除後，大谷接下來11打數僅敲1安。

大谷翔平 天使

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