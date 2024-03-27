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MLB／天使播放影片致敬 大谷翔平脫帽回應全場掌聲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷熱身賽首次回到天使主場，脫帽回應全場球迷的掌聲。 路透
大谷熱身賽首次回到天使主場，脫帽回應全場球迷的掌聲。 路透

道奇隊最後一場春訓熱身賽與天使隊交手，今天也是大谷翔平轉戰道奇隊後首次回到天使主場，天使球團特別播放影片，向他去年在天使隊拿下MVP致意，大谷也脫帽回應全場球迷的掌聲。

道奇隊雖然在20、21日已經在南韓打過海外開幕戰，不過回到美國後還有與天使的3場熱身賽調整，前2場都在道奇球場，今天大谷重返天使主場，先發第2棒、指定打擊。

1局上大谷翔平的首打席，原本他已經站在打擊區準備，但天使此時特地播放大谷翔平的致敬影片，大谷也喊出暫停退出打擊區觀看，比賽因此暫停片刻，而隨著影片結束響起的是全場觀眾掌聲，大谷也向觀眾敬禮回應，但該打席大谷最終被西塞斯（Chase Silseth）三振出局。

大谷翔平 天使 道奇

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