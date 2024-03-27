MLB／季前終結者落難潮！響尾蛇守護神2級拉傷至少休1個月

大聯盟新賽季在即，隨著26人名單出爐，各隊也陸續傳出傷兵，近期響尾蛇隊傳出噩耗，終結者塞瓦德（Paul Sewald）因2級拉傷無法趕上開季，目前沒有確切時間表，但根據過往經驗應會休至少4周。

塞瓦德去年季中透過交易來到響尾蛇，整季繳出34救援，防禦率3.12成績，也是響尾蛇能一路殺進世界大賽的關鍵功臣之一，不過他在春訓尾聲被診斷出左斜肌2級拉傷，確定要從傷兵名單開季，這也是塞瓦德7年職業生涯首度進入傷兵名單。

根據總教練羅夫洛（Torey Lovullo）的說法，目前塞瓦德還沒有回歸時間表，不過確定會休息不短的時間，金克爾（Kevin Ginkel）預計會暫代守護者職務，「我們會想念塞瓦德的，是時候有人站出來了，這是比賽中常發生的事。」

去年雙城隊三壘手路易斯（Royce Lewis）也曾遭逢斜肌2級拉傷，當時在傷兵名單待了6周，這預計也會是塞瓦德合理的缺陣時間。

今年季前可說是各大終結者的「落難潮」，除了塞瓦德，包括釀酒人隊的威廉斯（Devin Williams）、雙城隊的杜蘭（Jhoan Duran）、藍鳥隊的羅瑪諾（Jordan Romano）都傳出傷情。