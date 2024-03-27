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MLB／大聯盟最老牌 紐約大都會台灣日恐停辦

中央社／ 紐約26日專電
美國職棒大聯盟新賽季開打在即，有近20年歷史的紐約大都會台灣日卻無聲無息，恐有停辦可能。 圖／取自大都會台灣日粉絲團。
美國職棒大聯盟新賽季開打在即，有近20年歷史的紐約大都會台灣日卻無聲無息，恐有停辦可能。 圖／取自大都會台灣日粉絲團。

美國職棒大聯盟新賽季開打在即，有近20年歷史的紐約大都會台灣日卻無聲無息。球團以宣傳活動「仍在安排」回應詢問，大聯盟歷史最久、人氣最旺的台灣主題日前途未卜。

大都會台灣日（Mets Taiwan Day）以往由亞洲市場負責人王偉成操刀，固定在開季前公布台灣日場次、開球嘉賓、購票通路等資訊。但因組織調整，王偉成所屬團隊本季不再負責主題日活動，台灣日是否續辦懸而未決，尚未出現在賽程表，臉書（Facebook）粉絲團也已停止更新。

大都會企業傳播長艾爾德（Nancy Elder）今天以電郵回應中央社詢問，未明確回應台灣日是否會續辦，僅強調球團仍在安排新賽季宣傳活動，相關規畫預計「數週內」定案。

大都會台灣日始於2005年，已舉辦18屆，唯一例外是2020年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的縮水賽季。

大都會台灣日草創時期只是小規模社區活動，過去10多年活動愈來愈多樣，除了與交通部觀光署合作推廣，也在非台灣日場次於本壘後方放台灣廣告、請大都會傳奇球星錄製台灣棒球趣味問答影片、場內播放「島嶼天光」等別具台灣味的歌曲宣傳。

總統蔡英文曾連續多年為大都會台灣日錄製開場影片。圖／紐約經文處提供(資料照)
總統蔡英文曾連續多年為大都會台灣日錄製開場影片。圖／紐約經文處提供(資料照)

總統蔡英文曾連續多年為大都會台灣日錄製開場影片，去年大都會更首度邀請中華職棒球團啦啦隊助陣，由樂天女孩在場內外表演，向美國球迷展現台式應援文化。

大都會台灣日歷年邀請的開球嘉賓也頗有來頭，包括副總統當選人、前駐美代表蕭美琴，中職傳奇球星彭政閔，曾雅妮、盧彥勳等體壇名將，導演李安、魏德聖等影壇代表人物。

不過，大都會台灣日壯大後動見觀瞻，據了解，近幾屆活動細部流程都要經大聯盟官方過目，全程須「按表操課」。球團籌備爭取突破，自由發揮空間卻日益受限，外野大螢幕畫面已見不到中華民國國旗圖像，只剩球迷在觀眾席揮舞小型國旗。

大都會帶起台灣日風潮，其他球團看在眼裡，近年奧克蘭運動家、洛杉磯天使相繼舉辦台灣日，西雅圖水手本季加入，預定4月26日登場。

如今，美國東岸唯一且有「祖師爺」地位的大都會台灣日走到十字路口。

這個休賽季，大都會球團人事異動、部門整併頻繁，牽動包括台灣日在內所有主題日運作。本季台灣日如果停辦，將中斷連辦18屆的紀錄；就算延續，也很可能不是由熟悉活動「眉角」的台灣人主導。也就是說，無論是否續辦，都將是一個時代的結束。

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