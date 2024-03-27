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MLB／蒙哥馬利也簽1+1合約 響尾蛇低價簽下搞定開季輪值

聯合新聞網／ 綜合報導
蒙哥馬利。 美聯社
蒙哥馬利。 美聯社

自由市場頂級左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）終於找到新東家，他以1年2500萬美元合約，附帶第二年選擇權，加盟響尾蛇隊。

據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，這份合約包含第二年選擇權，如果蒙哥馬利今年先發場次達10場，金額為2000萬美元，達18場再獲得250萬美元，達23場再250萬美元，總值最高為2年5000萬美元。

先前有報導指出，現年31歲的蒙哥馬利想追求一份7年1.72億美元大約，不過始終乏人問津，響尾蛇也把握機會用低價簽下。

蒙哥馬利上季例行賽先後效力紅雀和遊騎兵隊，總共先發32場，主投188.2局送出166次三振，防禦率3.20。季後賽則是出賽6場（5場先發），防禦率2.90，最終幫助遊騎兵奪下世界大賽冠軍。響尾蛇新賽季先發輪值十分強悍，包含王牌賈倫（Zac Gallen）、凱利（Merrill Kelly）、羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）及蒙哥馬利。

不過羅德里奎茲將因傷缺席一段時間，蒙哥馬利也需要時間調整，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）指出，開季的輪值是賈倫、凱利、亨利（Tommy Henry）、普法特（Brandon Pfaadt）和尼爾森（Ryan Nelson）。

響尾蛇

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