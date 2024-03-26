MLB／教士松井裕樹後援1局飆3K 出賽5場防禦率是完美的「0」
教士隊日籍投手松井裕樹今在熱身賽第八局後援登板面對水手，投1局送出3次三振無失分。教士最終以1比4輸球。目前登板包含2場南韓首爾海外例行賽、以及3場熱身賽在內，共5場出賽都沒有掉分，防禦率仍維持完美的0，看來已經準備好迎接開季了。
松井裕樹登板後先被水手打者賈佛（Mitch Garver）敲一壘安打，接著三振水手打者羅里（Cal Raleigh）後，松井裕樹發生暴投，讓水手1出局攻占二壘。松井裕樹連續三振海尼格（Mitch Haniger）、坎佐內（Dominic Canzone），化解得點圈有人的失分危機，總計今後援1局用16球，被敲1安、送出3次三振。
本季以5年2800萬美元轉戰大聯盟教士的松井裕樹，10年日職生涯皆效力東北樂天金鷲，501場出賽僅29場先發，累積236次救援成功及76次中繼成功，防禦率2.40，並三度獲得太平洋聯盟救援王。
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