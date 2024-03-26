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MLB／張育成「當個男人」！腿部超誇張拔罐照復健過程辛苦

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成拔罐照。 截圖自IG
張育成拔罐照。 截圖自IG

旅美好手張育成今年2月與光芒隊簽小聯盟合約，雖春訓有開轟好表現，但面對藍鳥隊的比賽首打席就因傷退場，後續診斷傷勢為左腹斜肌拉傷，可能要休息3到8周，張育成的身體機能恢復師Paul近日也在個人IG分享復健狀況。

Paul發文分享多張圖片，包含拔罐治療的照片，他寫道，「今年跟著張育成到美國奮鬥，才知道他的辛苦與付出是多少！我記得剛從台灣出發到上飛機，一度想回家找老婆小孩，當下回想我們目標一致，然後一直做對的事情。」

「又想起你跟我說的『當個男人』才又讓我正面面對挑戰，所以我沒有理由放棄，接下來等你回到球場，MLB等著你！感謝家人跟老婆的支持，愛妳們。」

據光芒記者貝瑞（Adam Berry）報導，光芒開季先發內野陣容預計是三壘手巴瑞德斯（Isaac Paredes）、游擊手卡巴耶羅（Jose Caballero）、二壘手洛伊（Brandon Lowe）及一壘手狄亞茲（Yandy Diaz）。工具人羅沙里歐（Amed Rosario）、米德（Curtis Mead）、帕拉西奧斯（Richie Palacios）和森頓（Austin Shenton）也進26人名單。

張育成

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