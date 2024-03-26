MLB／洋基勒梅修確定趕不上開季 傷勢恢復不如預期進傷兵

原本預計擔任球隊開路先鋒的洋基球星勒梅修（DJ LeMahieu），先前因自打球右腳受傷，原本預計有機會趕上開季，如今確定將待在傷兵名單，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）表示，「他的恢復進展有點慢。」

勒梅修在美國時間3月16日因右腳被自打球打中後，一直處於休兵狀態。上週接受核磁共振與電腦斷層掃描，顯示結果為陰性。凱許曼說，拉梅修本週將會有後續的核磁共振檢查。

35歲的勒梅修本季預計鎮守三壘，過去兩季因右腳趾傷勢導致表現欠佳，勒梅修上季出賽136場比賽，打擊率0.243，15支全壘打和44分打點。低於他生涯平均打擊率0.292，且曾經贏得兩次打擊王和兩次銀棒獎，拿過3座金手套，並有3年獲得MVP選票，開季原本預期和重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)、從教士換來重砲索托(Juan Soto)與長打能力不俗的佛度戈(Alex Verdugo)組成恐怖打線，如今卻因傷開季確定無法連線。

洋基隊預計會讓托瑞斯（Gleyber Torres）擔任面對左投的開路先鋒，而面對右投時的第一棒人選則交給維杜戈（Alex Verdugo），卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）也能守三壘。