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MLB／大谷翔平2支0 道奇教頭談記者會：他很誠實

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷開完記者會後，今天在熱身賽3打席、2打數沒有安打。 路透
大谷開完記者會後，今天在熱身賽3打席、2打數沒有安打。 路透

在近80名記者面前澄清自身清白後，大谷翔平回到棒球場上，今天在熱身賽3打席、2打數沒有安打，道奇隊在這場春訓熱身賽終場以0：6不敵天使隊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後也被問到大谷今天的記者會，他回應：「我認為翔平非常誠實交代他所知道的事。」

水原一平非法涉賭事件從首爾海外開幕戰時燒開，直到回到美國洛杉磯後，大谷今天舉辦記者會說明，以近12分鐘的聲明稿陳述始末，結束後馬上將重心回歸場上，展開投手復健及晚間的比賽。

大谷擔任先發第二棒、指定打擊出賽，前兩打席都是內野滾地球出局，第3打席則在5局下選到保送。

羅伯茲賽後被問大谷今天的記者會，他表示，「我認為翔平非常誠實交代他所知道的事，我以及道奇球團都會支持他，我在這段期間也面對很多關於他知道什麼、不知道什麼的提問，我希望接下來該往前走了。」大谷賽前展開投手復健，進行約50球傳接，羅勃茲也透露，他將在接下來2天內再次練投。

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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