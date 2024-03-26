MLB／鈴木誠也單場雙響砲 超越松井秀喜和大谷翔平春訓紀錄
小熊隊日籍強打鈴木誠也春訓手感超火熱，小熊今天面對紅雀，鈴木擊出單場雙響砲，目前春訓已狂轟6發全壘打，打破日本名將「酷斯拉」松井秀喜和大谷翔平的紀錄。
鈴木誠也今擔任先發第二棒，鎮守右外野。今天1局下面對紅雀先發投手馬茲（Steven Matz），掃出中左外野陽春砲。3局下選到保送，5局下再度對上馬茲，形成滿球數，結果又把球轟出左外野大牆，這發陽春砲幫助小熊以3：1領先，不過小熊最後以3：6輸球。
據日媒報導，鈴木誠也春訓6轟打破日本球員春訓最多轟紀錄，超越2005年松井秀喜和2021年大谷翔平的5轟。鈴木誠也春訓至今出賽15場，打擊率0.459，整體攻擊指數（OPS）1.593，累積6發全壘打並列第2，僅次金鶯隊史陶爾斯（Kyle Stowers）和海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）的7轟。
小熊總教練康索（Craig Counsell）今天也公布開季26人球員名單，現年23歲的203公分左投利透（Luke Little）搶下最後一個名額。鈴木誠也預計擔任先發右外野手，與貝林傑（Cody Bellinger）和哈普（Ian Happ）連兩年合作，王牌史提爾（Justin Steele）預計擔任開幕戰先發投手。
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