MLB／一開完記者會就去傳接50球 大谷翔平啟動投手復健

在記者會上首度談論水原一平事件後，大谷翔平迅速把重心切換回到棒球，今天進行約50球的傳接，啟動手肘動刀後的投手復健行程。

「投手大谷」去年僅出賽到8月就診斷出手肘韌帶傷情，最終在9月動刀，今年只能以「單刀模式」出賽。道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在首爾時已經透露，大谷將在回到美國後開始投手復健課表，今天就被注意到出現在場上投球。

大谷今天先進行記者會，針對水原事件發表聲明，隨後就被注意到現身投手群中，他拿著手套上場傳接，進行約25球傳接後，大谷與隊醫人員交談，接著再投25球，