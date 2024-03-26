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MLB／一開完記者會就去傳接50球 大谷翔平啟動投手復健

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平開完記者會後馬上去傳接球。 美聯社
大谷翔平開完記者會後馬上去傳接球。 美聯社

在記者會上首度談論水原一平事件後，大谷翔平迅速把重心切換回到棒球，今天進行約50球的傳接，啟動手肘動刀後的投手復健行程。

「投手大谷」去年僅出賽到8月就診斷出手肘韌帶傷情，最終在9月動刀，今年只能以「單刀模式」出賽。道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在首爾時已經透露，大谷將在回到美國後開始投手復健課表，今天就被注意到出現在場上投球。

大谷今天先進行記者會，針對水原事件發表聲明，隨後就被注意到現身投手群中，他拿著手套上場傳接，進行約25球傳接後，大谷與隊醫人員交談，接著再投25球，

大谷過去兩年在投手丘上都繳出雙位數勝投賽季，今年按照計畫並不會上場投球，要到2025年才會恢復雙刀出賽。

大谷翔平開完記者會後馬上去傳接球。 美聯社
大谷翔平開完記者會後馬上去傳接球。 美聯社
大谷翔平開完記者會後馬上去傳接球。 美聯社
大谷翔平開完記者會後馬上去傳接球。 美聯社

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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