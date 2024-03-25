MLB／道奇變成日本隊？傳山本由伸開始協助招募佐佐木朗希

新賽季簽下兩名日籍球星大谷翔平和山本由伸的道奇隊，開啟了亞洲市場，大聯盟也將本季的開幕戰移師至南韓首爾舉行，據消息指出，未來開幕戰續辦亞洲的可能性相當高。

休賽季期間，《今日美國》的南滕格爾 (Bob Nightengale)告訴麥肯（Doug McKain）說道，道奇希望成為「日本隊」。道奇隊並不打算就此止步，山本由伸也是如此。在這個月，山本的前球隊歐力士猛牛的成員在社交媒體上穿著道奇隊的球衣。有消息透露，是山本由伸向他的前隊友們發送這些球衣，可能是為了招募他們。

多年來，道奇對日本球員的興趣顯而易見，但他們似乎正在建立一個潛在的管道。在休賽季開始前，道奇隊總經理戈麥斯（Brandon Gomez）曾談到這點，指出由於球隊最近的簽約，年輕的棒球愛好者可能會看到很多道奇隊的比賽。在本賽季大手筆的簽約後，道奇隊已與日本的另一位明星球員產生聯繫，佐佐木朗希成為了球隊管理層的下一個目標，報導指出道奇將不惜一切代價簽下這位投手。

憑藉他們曾簽下多位亞洲球員加上本賽季簽下大谷翔平和山本由伸，道奇可能會在爭取日本球員方面佔有優勢。這是管理層經過深思熟慮的舉動，從長遠來看可能將會為球隊帶來豐厚的回報。