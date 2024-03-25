MLB／傳明年開幕轉戰東京 道奇、小熊上演日本武士夢幻對決

剛剛結束的道奇教士南韓首爾系列戰受到相當大的關注，近期更有消息傳出，大聯盟將在明年再度舉辦海外開幕戰，屆時有望在日本東京巨蛋開打，而道奇與小熊是首選對戰組合，日本球迷有望看到大谷翔平、山本由伸、鈴木誠也、今永昇太的日本武士國家隊夢幻對決。

根據日媒《體育報知》報導中指出，大聯盟海外開幕戰幾乎確定將於明年於東京巨蛋舉辦，已經有大聯盟相關人士拜訪日本，進行球場的視察工作。美媒《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengal）今也報導，道奇和小熊已經私下被告知，將會是明年東京海外開幕戰的組合。

羅伯茲當被問及有關日本系列賽的報導時，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說道，「我聽說過一些消息，我希望我們能被包括在內。我知道目前還沒有最終確定的消息。但顯然這是非常合理的。」陣中擁有兩位日籍球星大谷翔平和山本由伸的道奇相當有機會再次成為開幕戰首選，道奇隊如被選中，他們將成為首支連續兩個賽季開始時進行海外之旅的MLB球隊，上周他們在首爾對上聖地亞哥教士進行了兩場比賽。

如果明年確定將在東京巨蛋舉辦海外賽，這將是繼2019年鈴木一朗引退賽後，大聯盟再度前往東京巨蛋；此外，火腿新主場Es Con Field Hokkaido也有望舉辦熱身賽，更有機會看到大谷重返火腿主場，但這也成為東京巨蛋大聯盟開幕戰的變數，據一位知情人士透露，這次旅程看似不太可能發生的原因是，道奇也可能在日本北海道與火腿進行一場熱身賽，道奇是否會在短時間內兩度造訪日本，值得關注。