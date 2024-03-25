快訊

獨／長榮集團再爆財產處分爭議 小股東將提告「張國華為首全體董事」

黃仁勳親曝 AI 巨浪起源 直言：是台灣救了我

日本小林製藥紅麴食品釀急性腎衰竭 毒物醫指1點不尋常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／被41歲前隊友卡諾開轟又猛打 洋基墨西哥交流賽吞敗

聯合新聞網／ 綜合報導
效命墨聯紅魔鬼的卡諾(右)與前洋基守護神李維拉，在交流賽會面。 美聯社
效命墨聯紅魔鬼的卡諾(右)與前洋基守護神李維拉，在交流賽會面。 美聯社

洋基隊今天在墨西哥與墨聯紅魔鬼隊（Diablos Rojos del Mexico）進行交流賽，吸引2萬0735名球迷進場。效力紅魔鬼的前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）繳出三局無失分好投，前洋基球星卡諾（Robinson Cano）開轟又猛打賞，終場以4：3擊敗洋基。

本場開球嘉賓是洋基傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera），卡諾則負責接球，兩人曾在洋基並肩作戰多年，開球結束後也興奮地相擁。

這是洋基自2014年巴拿馬春訓熱身賽後，再次進軍海外，也是1968年後首度造訪墨西哥。雖洋基重砲賈吉（Aaron Judge）和索托（Juan Soto）等主力球員沒到場，但重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）、游擊手沃爾普（Anthony Volpe）和捕手崔維諾（Jose Trevino）都有到場，並擔任先發。

包爾迎來加盟紅魔鬼隊後第一場比賽，2局上被敲2安，又投出保送，在2出局滿壘情況下三振沃爾普。3局上先三振史丹頓，接著被敲2安又暴投，但他接著連抓下2個出局化解危機，總計今天主投3局，投出3次三振和2次保送，被敲4安，沒有失分。

卡諾4局下轟出陽春砲，幫助紅魔鬼率先開張，6局下再進帳2分，7局下卡諾又敲出帶有1分打點的一壘安打，取得4：0領先，洋基9局下追回3分，最終仍以1分之差落敗。

史丹頓受訪時說比賽的氣氛像經典賽，「整場比賽氣氛都很棒，我覺得球迷們都很投入，他們很興奮。」捕手崔維諾也說，「這不像一場春訓比賽，我覺得這是一場正式比賽，我們在打棒球。」

前塞揚強投包爾。 美聯社
前塞揚強投包爾。 美聯社

Mariano Rivera Robinson Cano 包爾 史丹頓 洋基

相關新聞

MLB／大谷重逢前隊友…楚奧特抱抱 六花亭紙袋暗藏天使心意

結束首爾系列賽，道奇隊回到美國本土繼續春訓熱身賽，迎接與天使隊的公路大戰，大谷賽前與前隊友聊天，形成「萬紅叢中一點藍」，...

MLB／3分之2選手問卷投大谷最強 「單一人類辦不到」

就算暫時少了一刀，還是無法撼動大谷翔平的地位，大聯盟官網向100位選手詢問心目中的最強選手，收到三分之二回覆大谷翔平。

中職／星二代正式出道！Fubon Angels添3練習生驚見「舞蹈教父」女兒 粉絲關注

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels今日舉辦春訓媒體見面會，除新加入的寶兒和南珉貞等21位正式成員外，還有潔潔、雅惟和Kapo 3名練習生加入，值得一提的是，潔潔的父親是台灣「舞蹈教父」藍波老師，她

MLB／被41歲前隊友卡諾開轟又猛打 洋基墨西哥交流賽吞敗

洋基隊今天在墨西哥與墨聯紅魔鬼隊（Diablos Rojos del Mexico）進行交流賽，吸引2萬0735名球迷進場。效力紅魔鬼的前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）繳出三局無失分好投，前

MLB／大谷翔平迎接高速公路大戰 首次回到安納罕受矚目

道奇隊21日結束南韓之旅，回到美國後休兵3天，明天開始將和天使隊進行洛杉磯「高速公路大戰」，大谷翔平也會恢復出賽，再次對...

MLB／菊池、前田合力上演失分秀 先發對決加起來失14分

藍鳥隊今天兵分兩路進行熱身賽都吞敗，在主場對老虎隊之戰形成菊池雄星、前田健太先發對決場面，結果兩人都挨打，加起來一共掉了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。