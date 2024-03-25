MLB／被41歲前隊友卡諾開轟又猛打 洋基墨西哥交流賽吞敗

洋基隊今天在墨西哥與墨聯紅魔鬼隊（Diablos Rojos del Mexico）進行交流賽，吸引2萬0735名球迷進場。效力紅魔鬼的前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）繳出三局無失分好投，前洋基球星卡諾（Robinson Cano）開轟又猛打賞，終場以4：3擊敗洋基。

本場開球嘉賓是洋基傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera），卡諾則負責接球，兩人曾在洋基並肩作戰多年，開球結束後也興奮地相擁。

Mariano Rivera throws a cutter to Robinson Cano pic.twitter.com/dvQxmz0WlM — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2024年3月24日

這是洋基自2014年巴拿馬春訓熱身賽後，再次進軍海外，也是1968年後首度造訪墨西哥。雖洋基重砲賈吉（Aaron Judge）和索托（Juan Soto）等主力球員沒到場，但重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）、游擊手沃爾普（Anthony Volpe）和捕手崔維諾（Jose Trevino）都有到場，並擔任先發。

包爾迎來加盟紅魔鬼隊後第一場比賽，2局上被敲2安，又投出保送，在2出局滿壘情況下三振沃爾普。3局上先三振史丹頓，接著被敲2安又暴投，但他接著連抓下2個出局化解危機，總計今天主投3局，投出3次三振和2次保送，被敲4安，沒有失分。

Trevor Bauer gets Anthony Volpe to chase and he’s fired up as he escapes a bases-loaded jam pic.twitter.com/f8MulDoaQk — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年3月24日

卡諾4局下轟出陽春砲，幫助紅魔鬼率先開張，6局下再進帳2分，7局下卡諾又敲出帶有1分打點的一壘安打，取得4：0領先，洋基9局下追回3分，最終仍以1分之差落敗。

41-year-old Robinson Cano goes yard for the lead against the Yankees! pic.twitter.com/Rswv3xyNwD — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年3月24日

史丹頓受訪時說比賽的氣氛像經典賽，「整場比賽氣氛都很棒，我覺得球迷們都很投入，他們很興奮。」捕手崔維諾也說，「這不像一場春訓比賽，我覺得這是一場正式比賽，我們在打棒球。」