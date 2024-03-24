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MLB／大谷翔平IG全抹消水原一平 僅存大合照一小角

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平(右)的IG已經刪除有關水原一平的合照。 美聯社
大谷翔平(右)的IG已經刪除有關水原一平的合照。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平翻譯水原一平涉及非法賭博加上疑似挪用大谷帳戶，不僅遭到開除，大谷翔平在社群平台也抹除水原存在，原本僅存的兩人與楚奧特（Mike Trout）的合照，如今也遭到刪除。

水原一平爆出積欠大量賭債，事件發生後說法反覆，先是指出大谷翔平曾幫忙還債，第二版本說法又改為大谷對自己的主債毫不知情，在大聯盟首爾戰第1場賽後，大谷才得知完整真相。

事件在21日爆發後，外界也發現大谷翔平個人IG解除追蹤水原一平，但當時兩人的合照還沒刪光，去年8月大谷、水原與楚奧特的合照仍在。

不過到昨天晚上，日本媒體發現，僅存的一張合照也已經從大谷IG上消失，唯一還看得到水原身影的，是去年3月經典賽日本隊一起在大阪市吃燒肉的合照，水原一平僅占據一小角落。

大谷翔平 楚奧特 水原一平

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