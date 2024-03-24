MLB／水原一平為何能積欠龐大賭債？莊家：他是大谷好友

道奇隊日籍球星大谷翔平的翻譯水原一平爆出非法賭博，外界好奇，年薪不算高的水原為何能積欠450萬美元的龐大債務，接受水原下注的莊家解釋：「因為他是大谷翔平的好朋友。」

水原一平因透過非法莊家波伊爾（ Mathew Bowyer）在美式足球、籃球等運動下注，積欠龐大資金後，甚至涉嫌以大谷翔平的資金償還賭債，遭到道奇球團開除，大聯盟也開始調查事件經過，包含大谷翔平的涉入程度。

美國媒體華盛頓郵報訪問波伊爾遭拒，但波伊爾的律師巴斯（Diane Bass）代表回覆，她表示：「波伊爾從未與大谷說話、見面或是傳訊，唯一聯繫過的只有一平。」也強調雖然大谷的名字出現在金流紀錄，但波伊爾的客戶沒有運動員在內。

根據美媒報導，水原從2021年開始賭博，當時的年薪大約為8萬5000美元（約台幣272萬元），卻能逐漸累積到450萬美元的債務，為何莊家願意讓債務如此膨脹？

巴斯表示，對於水原一平的欠債金額無可奉告，但波伊爾會願意讓水原欠債仍能繼續賭博的原因，「因為他是大谷最好的朋友。」所以才願意讓水原擴張債務額度。