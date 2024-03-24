MLB／菊池、前田合力上演失分秀 先發對決加起來失14分

藍鳥隊今天兵分兩路進行熱身賽都吞敗，在主場對老虎隊之戰形成菊池雄星、前田健太先發對決場面，結果兩人都挨打，加起來一共掉了14分，藍鳥終場7：10落敗。

菊池先發3.1局被揮出6支安打，包括3支全壘打，還出現3次保送，失8分全是自責分，熱身賽戰績掉到1勝2敗、防禦率達16.43。

菊池熱身賽首戰對海盜隊先發兩局無失分，接下來兩戰對決金鶯、老虎表現不振，合計5.2局被揮出13支安打，被轟出5支全壘打，出現5次保送，失14分全是自責分。

前田雖拿到勝投，但投球內容也不理想，被揮出10支安打、1次保送，失6分全是自責分，熱身賽出賽5場投出2勝1敗、防禦率5.82。