MLB／菊池、前田合力上演失分秀 先發對決加起來失14分
藍鳥隊今天兵分兩路進行熱身賽都吞敗，在主場對老虎隊之戰形成菊池雄星、前田健太先發對決場面，結果兩人都挨打，加起來一共掉了14分，藍鳥終場7：10落敗。
菊池先發3.1局被揮出6支安打，包括3支全壘打，還出現3次保送，失8分全是自責分，熱身賽戰績掉到1勝2敗、防禦率達16.43。
菊池熱身賽首戰對海盜隊先發兩局無失分，接下來兩戰對決金鶯、老虎表現不振，合計5.2局被揮出13支安打，被轟出5支全壘打，出現5次保送，失14分全是自責分。
前田雖拿到勝投，但投球內容也不理想，被揮出10支安打、1次保送，失6分全是自責分，熱身賽出賽5場投出2勝1敗、防禦率5.82。
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