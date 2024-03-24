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MLB／新球季開打倒數5天 藤浪晉太郎被大都會下放3A
大聯盟本土開幕戰開打倒數5天，大都會隊日籍投手藤浪晉太郎無緣進入開季名單，今天遭下放3A，確定從小聯盟展開新球季。
藤浪去年展開大聯盟生涯，在運動家、金鶯隊合計出賽64場（7場先發），投出7勝8敗5中繼2救援、防禦率7.18，雖出83次三振，但也投出53次四死球（7次觸身球、1次故意四壞），季後加入大都會，簽下1年335萬美元合約。
藤浪在熱身賽出賽5場，合計3.2局被揮出4支安打，投出5次三振，出現5次四死球（1次觸身球），失6分有5分自責，戰績1敗、防禦率12.27。
大都會去年75勝87敗在國聯東區排名第4，今年開季首戰將於29日在紐約主場對決釀酒人隊，雙方展開3連戰。
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