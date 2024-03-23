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MLB／水原職務之便掌控資訊 大谷靠其他翻譯才知出事了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平(左)與水原一平。 路透社
大谷翔平(左)與水原一平。 路透社

水原一平非法賭博事件爆發進入第三天，大聯盟決定啟動調查，首先公開這起醜聞的ESPN也還原時間軸，大谷翔平直到周三賽後回飯店的路上，透過其他翻譯傳達，才知道水原一直在說謊。

此事發生以來，大聯盟及執法機構是否啟動調查備受關注，不少媒體、球迷要求大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）出面說明，但官方遲未有動作，讓網路聲浪漸漸轉向大聯盟還在想辦法保護「棒壇至寶」，直到今天大聯盟終於發出聲明：「自從得知涉及大谷翔平及水原一平的指控後，大聯盟就在收集資訊，今天稍早我們的調查部門已經正式展開調查。」

ESPN則是近一步公布調查、採訪這起事件的時間軸，消息開始傳開是在周日，當時人在首爾的曼弗瑞已經聽聞有件關於大谷的事件即將發生，一位消息來源表示，大聯盟正在尋求加州聯邦機構的回應，但尚未收到。

ESPN在周一聯繫大谷的經紀人巴列羅（Nez Balelo），並未馬上獲得回應，兩個半小時後，緊急聘來的危機應對發言人回覆ESPN，他正在催促大谷團隊加速提供資訊，隨後他向ESPN表示，水原終於對巴列羅坦白，承認那是大谷幫他償還的債務，而大谷也說是自己幫他還債，「是的，我轉了幾筆大額匯款，那是我可以轉帳的最大金額。」但值得注意的是，並不清楚此時大谷與巴列羅的對話是否也是透過水原傳達。

ESPN表達希望親口聽水原一平說，大谷團隊在周二安排了這次約90分鐘的電話訪問，水原表示並不知道該投注站是非法的，而他在2022年時就已經累積100萬美元債務，必須向親朋好友借錢，他不敢告訴大谷，「我必須跟上他的生活方式，但我不敢告訴他這件事。」

水原表示，直到2023年初，債務達到400萬美元，他才告訴大谷這件事，大谷雖然很不開心，但他說會幫這個忙。至於大谷知不知道債務是因非法賭博而來？水原說：「他完全不知情，我只有跟他說，我需要匯幾筆錢還債，他沒有問是否違法。」兩人從電腦登入銀行帳戶，在幾個月裡陸續轉帳8到9筆各50萬美元的款項，大谷備記「借款」，而最後一筆轉帳的時間點是去年10月。

水原表示，自己對此一直覺得很歉疚，但大谷感覺並未放在心上，之後就像什麼事情都沒有發生。至於水原是否會還錢？他說，他告訴大谷自己會還，也強調大谷一直都覺得賭博是很糟的事，看其他人玩都會問「為什麼要這樣？賭博不好耶！」其他人客場之旅會揪他去賭場，但他從來沒去過，絕對不是會賭的人。

周三首爾戰賽後，水原在休息室內講述接下來將爆出的新聞，全隊在這時聽到的版本，也都是大谷幫忙償還債務，直到回飯店的巴士途中，大谷才問起剛剛水原說了什麼，而大谷向經紀公司回應，自己不知道水原所說的這個版本，也是這時才發現帳戶的錢被盜用。

大谷團隊隨後向ESPN建議不要報導這則新聞，「一平在說謊，翔平並不知情！」考慮到事情的嚴重性，ESPN向大谷團隊設下下午1點45分前要收到回覆的大限，最終在2點收到聲明稿，半小時後水原遭到道奇開除，而ESPN這時再次聯繫水原，而這回他的回話少了許多，一再強調所有事情都是自己做的，與大谷無關，之後一連幾個提問都僅用「yes」和「no」回應。

大谷發言人對這次事件的髮夾彎做出解釋，是因水原利用翻譯職務掌控大谷所能獲得的資訊，大谷直到周三賽後的會議，因為有新的翻譯到來，才第一次知道這件事。

大谷翔平 水原一平

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