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來頭不小！白沙屯媽罕見「大咖老闆進香團」背景曝 身家財產破百億

MLB／首爾開幕賽估吸金24億 韓媒：沒大谷難成功

中央社／ 首爾22日專電
大谷翔平助大聯盟韓國賽辦得相當成功。 美聯社
大谷翔平助大聯盟韓國賽辦得相當成功。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB在韓國首爾舉行的2場海外開幕系列賽圓滿落幕，韓國媒體估計為當地帶來約1000億韓元的經濟效益，也有媒體指出，若少了日籍棒球明星大谷翔平恐怕很難成功舉辦。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇與聖地牙哥教士20、21 日接連在韓國首爾高尺天空巨蛋舉行兩場比賽，韓媒etoday報導，除兩場正式比賽，兩隊分別與韓國隊進行的共4場練習賽門票全數售罄，估計至少有10萬名觀眾進場觀賽，日本旅行社推出的4天3夜套裝行程也銷售一空，帶來的周邊效應估計達1000億韓元（約新台幣24億元）。

這次是MLB首次在首爾舉行開幕賽，遠赴韓國比賽的兩隊分別帶來剛加盟道奇的日籍棒球明星大谷翔平，以及正為教士效力的韓籍球員金河成與高祐錫，消息一出就受到高度關注，門票也是一開賣就銷售一空。

報導指出，MLB自1999年起為向國際推廣棒球運動，開始舉行海外開幕賽，這次選中韓國，除了韓國名將朴贊浩、柳賢振，到近期的金河成等轉往美國發展的韓國選手表現活躍，拿下獨家轉播權的Coupang的大舉投資更是一大功臣。

也有媒體指出，這次開幕賽若少了超人氣球員大谷，能否成功舉行都是未知數。韓媒體育首爾報導，韓國球場可容納的觀眾數太少，只能倚靠高票價支持，但觀看棒球對韓國民眾而言是一項「高CP值」的娛樂，較少人願意購買昂貴門票。

韓國在2022年也曾規劃與MLB合作舉辦明星賽，但賣票後卻遭MLB單方面宣布取消，當時不僅售票狀況不理想，原本說定參賽的球員們也陸續表示不參加，對球迷的吸引力更加下降。

不過，這次開幕賽圓滿落幕，加上規劃可比高尺天空巨蛋多容納5000席的青蘿巨蛋（暫名）將在2028年啟用，可望再爭取MLB海外開幕戰舉辦機會。

MLB 明星賽 棒球

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