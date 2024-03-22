MLB／重砲馬丁尼茲轉戰大都會 1年1200萬美元也有延遲付款
生涯累積315轟的36歲重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）終於找到新東家，他與大都會隊簽下1年1200萬美元合約，預計將擔任指定打擊。
馬丁尼茲曾6度入選明星賽，上季以1年1000萬美元合約轉戰道奇隊，出賽113場就敲出33轟，還有103分打點，整體攻擊指數（OPS）0.893，創2019年後新高。
據大聯盟官網報導，馬丁尼茲休賽季追求2000萬美元合約，上個月拒絕巨人隊1年1400萬美元合約，最終巨人簽下索勒（Jorge Soler），原本大都會對馬丁尼茲不感興趣，但降價後展開猛烈追求。
據ESPN報導，大都會今年只需支付450萬美元給馬丁尼茲，剩下薪水延遲付款，2034年到2038年各付150萬美元。馬丁尼茲加盟大都會後，預計和年輕重砲阿隆索（Pete Alonso）共組中心棒次。
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