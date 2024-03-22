MLB／千賀滉大傷勢傳好消息！藤浪飆159公里但2暴投丟分
大都會隊日籍王牌投手千賀滉大日前傳出右肩拉傷，至少要缺席三周，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）今天指出，千賀預計下周展開投球練習。
千賀滉大2月22日在牛棚練投後，手臂出現疲勞狀況，經核磁共振檢查，傷勢是右肩中度拉傷，進行PRP（高濃度血小板血漿）治療，趕不上開季。千賀休養約1個月後再度接受檢查，右肩已沒有發炎，預計一周內重啟投球。
門多薩受訪時表示，千賀的檢查結果令人振奮，如果肩膀無礙下周就會開始投球練習，千賀雖缺席開季，但5月有望重返先發輪值。
大都會今天與老虎隊進行熱身賽，日籍火球男藤浪晉太郎8局下登板，他先被敲出安打，接著投出三振，再讓對手敲出滾地球出局，但單局第2次暴投失1分，最後投出三振結束投球工作。
大都會終場以10：5獲勝，藤浪用25球完成1局，送出2次三振，被敲1安失1分，防禦率為12.27，最快球速達98.8英里（約159公里）。
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