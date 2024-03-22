快訊

中職／以隊長身分加盟！ 龍隊勝利女神李多慧真的變「小龍女 」

獨／賴清德參觀無人機國家隊 螺旋槳竟出現「made in China」

長榮經營權之爭...老三連襟謝國獻找黑道恐嚇老臣 判關3年10月定讞

MLB／千賀滉大傷勢傳好消息！藤浪飆159公里但2暴投丟分

聯合新聞網／ 綜合報導
千賀滉大。 美聯社
千賀滉大。 美聯社

大都會隊日籍王牌投手千賀滉大日前傳出右肩拉傷，至少要缺席三周，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）今天指出，千賀預計下周展開投球練習。

千賀滉大2月22日在牛棚練投後，手臂出現疲勞狀況，經核磁共振檢查，傷勢是右肩中度拉傷，進行PRP（高濃度血小板血漿）治療，趕不上開季。千賀休養約1個月後再度接受檢查，右肩已沒有發炎，預計一周內重啟投球。

門多薩受訪時表示，千賀的檢查結果令人振奮，如果肩膀無礙下周就會開始投球練習，千賀雖缺席開季，但5月有望重返先發輪值。

日籍火球男藤浪晉太郎。 法新社
日籍火球男藤浪晉太郎。 法新社

大都會今天與老虎隊進行熱身賽，日籍火球男藤浪晉太郎8局下登板，他先被敲出安打，接著投出三振，再讓對手敲出滾地球出局，但單局第2次暴投失1分，最後投出三振結束投球工作。

大都會終場以10：5獲勝，藤浪用25球完成1局，送出2次三振，被敲1安失1分，防禦率為12.27，最快球速達98.8英里（約159公里）。

千賀滉大 大都會 藤浪

相關新聞

MLB／大谷翔平妻子進入道奇「大嫂團」！首張合照有亮點

道奇隊日籍球星大谷翔平日前公布老婆是前女籃選手田中真美子，隨著大聯盟賽季正式展開，田中也加入道奇球員的「大嫂團」，成員們在首爾高尺巨蛋留下首張合照，180公分的田中明顯是大嫂團中最高的人。 道奇

MLB／重砲馬丁尼茲轉戰大都會 1年1200萬美元也有延遲付款

生涯累積315轟的36歲重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）終於找到新東家，他與大都會隊簽下1年1200萬美元合約，預計將擔任指定打擊。 馬丁尼茲曾6度入選明星賽，上季以1年1000萬美元

MLB／千賀滉大傷勢傳好消息！藤浪飆159公里但2暴投丟分

大都會隊日籍王牌投手千賀滉大日前傳出右肩拉傷，至少要缺席三周，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）今天指出，千賀預計下周展開投球練習。 千賀滉大2月22日在牛棚練投後，手臂出現疲勞

MLB／大谷翔平有望來台？傳台灣公司想引進大巨蛋海外賽

美國職棒大聯盟拓展海外市場，韓國賽掀熱潮；據了解今年1月台灣某運動行銷公司高層赴洛杉磯，見道奇主管，擬以巨蛋為主場引進大...

MLB／山本由伸生涯首敗超難看 大谷翔平3成打擊率返美

大聯盟南韓系列賽第2戰，道奇、教士隊在首爾高尺巨蛋形成得分大戰，山本由伸初登板只投1局失5分，讓道奇從一開賽就落後到終場...

MLB／最強變最慘…山本由伸首秀1局失5分 改寫日投紀錄

頂著「日本最強投手」的稱號，山本由伸加盟道奇隊後的生涯初登板慘遭震撼，面對教士隊僅投1局丟掉5分，寫下日本投手在大聯盟初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。