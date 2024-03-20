MLB／大谷翔平幻之一擊 擊球初速191.8公里超現實

道奇隊今天在南韓海外開幕戰以5：2擊敗教士隊，大谷翔平不僅有了穿上道奇球隊後的首安、首打點、首盜，更差點刷新一項個人紀錄，一顆超大界外飛球擊球初速來到119.2哩，網友直呼：「這個男人太超現實了。」

大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，首打席敲出滾地球，3局上第2個打席，在1好1壞後，大谷翔平敲出一顆右外野深遠飛球，直擊高尺巨蛋屋頂，只不過落在界外。

根據MLB數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這一球的擊球初速有119.2哩（約191.8公里），而大谷翔平過去個人最高紀錄是2022年締造的119.1哩（約191.7公里），只不過這顆界外球不能列入紀錄。

這個遺憾的幻之一擊被ESPN的「Sports Center」放上X，引發球迷驚嘆「太瘋狂了」、「這個男人太超現實」，也有日本球迷說「他是個怪物」、「規格外的界外球」。

大谷翔平敲出119.2哩界外球影片：https://twitter.com/SportsCenter/status/1770408000907264294