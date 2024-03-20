快訊

獨／山楂烏龍來了！台北首間「茶之魔手」店址曝 24日正式開幕

遊覽車誤闖涵洞慢車道！台塑退休員工出遊車禍 「車頂削毀」1死14傷

MLB／大谷翔平幻之一擊 擊球初速191.8公里超現實

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

道奇隊今天在南韓海外開幕戰以5：2擊敗教士隊，大谷翔平不僅有了穿上道奇球隊後的首安、首打點、首盜，更差點刷新一項個人紀錄，一顆超大界外飛球擊球初速來到119.2哩，網友直呼：「這個男人太超現實了。」

大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，首打席敲出滾地球，3局上第2個打席，在1好1壞後，大谷翔平敲出一顆右外野深遠飛球，直擊高尺巨蛋屋頂，只不過落在界外。

根據MLB數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這一球的擊球初速有119.2哩（約191.8公里），而大谷翔平過去個人最高紀錄是2022年締造的119.1哩（約191.7公里），只不過這顆界外球不能列入紀錄。

這個遺憾的幻之一擊被ESPN的「Sports Center」放上X，引發球迷驚嘆「太瘋狂了」、「這個男人太超現實」，也有日本球迷說「他是個怪物」、「規格外的界外球」。

大谷翔平敲出119.2哩界外球影片：https://twitter.com/SportsCenter/status/1770408000907264294

大谷翔平 教士 道奇

延伸閱讀

MLB／首爾戰道奇贏了！大谷翔平敲雙安 妻子鏡頭滿滿

MLB／道奇版大谷首安棒打達比修 田中真美子開心鼓掌

MLB／生涯初對決！達比修有製造滾地 大谷翔平快腿避雙殺

MLB／首爾戰看大谷翔平門票飆漲 美媒拍到台灣球迷也到場瘋

相關新聞

MLB／首爾戰道奇贏了！大谷翔平敲雙安 妻子鏡頭滿滿

道奇隊與教士隊在南韓舉行的海外開幕戰，今天首戰在首爾高尺巨蛋開打，除了明天先發的山本由伸，亞洲球員全數亮相，大谷翔平敲出...

MLB／道奇版大谷首安棒打達比修 田中真美子開心鼓掌

日本球星大谷翔平今年轉戰道奇隊，首戰就獻給南韓球迷，今天在首爾高尺巨蛋舉辦的大聯盟海外開幕戰，大谷翔平在第2打席敲出首安...

MLB／生涯初對決！達比修有製造滾地 大谷翔平快腿避雙殺

日本球星大谷翔平旅美第7年首度與前輩達比修有對決，就在今天大聯盟南韓海外賽，首打席是達比修有佔上風，讓大谷翔平敲出滾地球...

MLB／首爾戰看大谷翔平門票飆漲 美媒拍到台灣球迷也到場瘋

大聯盟首次移師南韓舉行海外開幕戰，在首爾高尺巨蛋上演道奇隊與教士隊之戰，兩隊亞洲球星雲集，加上最大招牌大谷翔平，除了日、...

MLB／28年來首支3MVP開幕打線 官網列道奇5大數據看點

道奇隊休賽季豪擲重金，組成「宇宙戰艦」級別陣容，由貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、大谷翔平三名MVP球星建構的打線更是令各隊投手聞風喪膽，大聯盟官網就撰文報

MLB／教士先發9人游擊海！僅捕手沒守過 2屆金手套打DH

今天舉行的首爾開幕戰正式點燃大聯盟新賽季戰火，首戰道奇隊就讓貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平及弗里曼（Freddie Freeman）3名MVP球星打前3棒，話題十足；教士隊這邊也不惶多讓，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。