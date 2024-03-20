MLB／道奇版大谷首安棒打達比修 田中真美子開心鼓掌

日本球星大谷翔平今年轉戰道奇隊，首戰就獻給南韓球迷，今天在首爾高尺巨蛋舉辦的大聯盟海外開幕戰，大谷翔平在第2打席敲出首安，棒打前輩達比修有，在觀眾席看到的新婚妻子田中真美子開心鼓掌。

今天的道奇隊與教士隊之戰在南韓上演，大谷翔平生涯首次面對達比修有，在1局上首打席敲成游擊滾地球，雖然靠快腿避免雙殺，但達比修有仍抓到一壘跑者，最終沒有掉分。

兩人第2次對決出現在3局上，大谷翔平在2出局後上場，球數1好1壞後，大谷翔平先將球掃到右外野深處但轉到界外區，這發界外全壘打讓在觀眾席看球的田中真美子一度抱滿期待，但隨後以掌聲鼓勵大谷。

隨後在2好2壞後，大谷翔平瞄準一顆94.7哩的伸卡球攻擊，敲成強勁右外野平飛安打，田中真美子看到後開心鼓掌，也與身旁的家人一同擊掌慶祝，大谷翔平隨後更演出盜壘成功。